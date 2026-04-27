Devrim Muhafızları: Düşman 4 eksenli psikolojik harekât başlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı, yayımladığı açık mesajda emperyalist cephenin ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan kapsamlı bir psikolojik harekât başlattığını duyurdu. Açıklamada, düşmanın halkın güç üreten avantajlarını “meydan” ve “sokak”ta vurarak “kutsal ittifakı” kırmaya çalıştığı belirtildi. İstihbarat teşkilatı, bu kapsamda düşmanın dört ana eksende operasyon yürüttüğünü tespit ettiğini bildirdi.

Düşmanın Dört Ekseni

Devrim Muhafızları İstihbaratı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, düşman cephesi şu dört başlıkta faaliyet göstermektedir:

1. Deniz Ablukasının Büyütülmesi: Düşman, İran’ın limanları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü hedef alarak uyguladığı ablukayı medya aracılığıyla olduğundan daha büyük göstermeye çalışıyor. Bu propaganda ile halkta ticaretin durduğu ve kıtlık çıkacağı yönünde korku ve panik yaratılması amaçlanıyor.

2. Ayrılıkçı Grupların Aktif Hale Getirilmesi: Emperyalist cephe, uzun süredir İran’ın farklı bölgelerindeki etnik, mezhepsel ve siyasi ayrılıkçı odakları finanse edip silahlandırmakta ve yönlendirmektedir. Sınır bölgelerinde güvensizlik çıkararak devlet ile halk arasına nifak sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

3. Ekonomik Hoşnutsuzlukların Alevlendirilmesi: Dışarıdan dayatılan yaptırımların yol açtığı ekonomik zorluklar, düşman medyası tarafından “İran ekonomisi çöktü” şeklinde büyütülerek sunulmakta ve vatandaşların doğal memnuniyetsizliklerinin bir ayaklanma dalgasına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

4. Devrim Kazanımlarına Şüphe Tohumları Ekilmesi: Düşmanın dördüncü ekseninde, halkın kendi devrimine olan inancını sarsmaya yönelik propagandalar yer alıyor. “Devrim bitti, ideolojisi tükendi” gibi söylemlerle özellikle genç nesillerin devrimden koparılması amaçlanıyor.

“Düşman Yalana Dayalı Habercilik Yapıyor”

Devrim Muhafızları İstihbaratı açıklamasında, düşmanın artık ciddi bir inandırıcılık krizi içinde olduğunu vurguladı. “Bugün tüm dünya bilmektedir ki düşman, tamamen yalan üzerine kurulu bir sistemle umutsuzluk aşılamaya çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, bu komploların bozulmasında en belirleyici faktörün halkın uyanıklığı ve feraseti olduğu belirtilerek, “Halkın bilinci ve uyanıklığı, düşmanın psikolojik harekâtına karşı en büyük silahtır” denildi.