İran'a karşı savaşın AB'ye faturası: 60 günde 27 milyar euroluk ek yakıt bedeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın Avrupa’ya maliyetinin ağır olduğunu itiraf etti. Von der Leyen, “60 günlük çatışma ve kriz süresince AB olarak bugüne kadar 27 milyar euroluk ek yakıt bedeli ödedik” dedi.

“Bu krizin etkileri aylarca hatta yıllarca hissedilecek”

Von der Leyen, Avrupa’nın bu ek mali yükün altında ezildiğini belirterek, “Çatışmanın sonuçları aylarca hatta yıllarca hissedilecek” uyarısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı’nın bu açıklamaları, Beyaz Saray’ın “hızlı zafer” propagandasının aksine, savaşın küresel ekonomide ne kadar derin bir tahribat yarattığını gösteriyor.

Hürmüz ablukası tedarik zincirini vurdu: Petrokimyadan gübreye her şey durdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda ciddi bir seyrüsefer krizine yol açtı. Boğazdaki aksamalar sadece enerji tedarikini değil, aynı zamanda petrokimya ürünleri ve kimyasal gübre gibi birçok temel emtianın küresel tedarik zincirini de felç etti. AB, bu krizden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.

İran’dan ateşkes karşılığında boğaz güvenliği garantisi

İran yönetimi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesi durumunda, gerekli protokol ve güvenlik önlemlerini alarak Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Tahran’ın bu hamlesi, savaşın devamının küresel ekonomiye maliyetinin farkında olduğunu gösterirken, topu Washington ve Tel Aviv’e atmış oluyor.

Tarihsel bağlam: 1973 petrol krizi gibi ama bu kez Avrupa daha kırılgan

Uzmanlar, yaşanan enerji krizini 1973 Arap-İsrail savaşı sonrası yaşanan petrol ambargosuna benzetiyor. Ancak bugün Avrupa’nın durumu o döneme göre çok daha kırılgan. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten enerji arzında sorun yaşayan AB, şimdi de Hürmüz ablukasıyla ikinci bir şok dalgasıyla karşı karşıya. Von der Leyen’in açıkladığı 27 milyar euro, sadece 60 günlük bir bilanço. Kriz uzadıkça bu rakamın katlanması kaçınılmaz.

ABD’nin savaş politikalarına Avrupa’dan ilk açık itiraf

Von der Leyen’in bu açıklaması, Avrupalı liderlerin ABD’nin İran savaşına yönelik ilk somut maliyet itirafı olarak kayıtlara geçti. Daha önce Almanya Şansölyesi Friedrich Merz “Tüm bir ulus İran liderliği tarafından aşağılanıyor” diyerek Washington’un stratejik başarısızlığını eleştirmişti. Şimdi ise AB Komisyonu Başkanı, bu savaşın Avrupa’nın cebine doğrudan bir fatura kestiğini açıklıyor.

Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz destek, Avrupa’yı ekonomik olarak kanatmaya devam ederken, Beyaz Saray’ın “maksimum baskı” stratejisinin asıl mağdurlarının İranlı siviller ve küresel güney ülkeleri olduğu kadar Avrupa halkları olduğu da ortaya çıkıyor.

Trump’ın savaş yanlısı tutumuna ABD içinden ve Avrupa’dan çifte eleştiri

Trump’ın İran’a yönelik “bombardımana hazır olun” çağrıları ve Hürmüz ablukasını genişletme talimatı, ABD içinde büyüyen muhalefetin yanı sıra Avrupalı müttefikler arasında da rahatsızlık yaratıyor. Fransız ve Alman yetkililer, “Avrupa’nın enerji güvenliğinin birkaç kişinin savaş kararlarına bağlanamayacağını” belirterek Beyaz Saray’ı diplomatik çözüme zorluyor. ABD Kongresi’ndeki Demokratlar ise Trump’ın “Kongre’ye danışmadan savaş açtığını” belirterek anayasal bir kriz yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.