İranlı Komutan Esedi’den ABD’ye: Hürmüz hakkında fikir beyan etme hakkınız yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran silahlı kuvvetlerinin en üst düzey komuta merkezlerinden Hatmül Enbiya Merkez Karargâhı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Amerikalı yetkililerin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Esedi, “Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı, İran ve komşu ülkelerine ait bir bölgedir; Amerikalıların bu bölge hakkında fikir beyan etme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, olası yeni bir saldırı durumunda ABD ve İsrail’in daha ağır bir darbe alacağı vurgulandı.

“Amerikalıların Bölgeyle Alakası Yok”

Tuğgeneral Esedi, Amerikalı yetkililerin Hürmüz Boğazı ve bölgesel meseleler hakkında açıklama yapmasını eleştirerek, “ABD’li yetkililer bölgeyle hiçbir ilgileri olmayan konularda ahkâm kesiyor” dedi. Esedi, ABD’nin bölgedeki varlığını “zorba dayatma” olarak nitelendirdi ve bunun asla başarılı olmayacağını belirtti. Bu çıkış, emperyalist güçlerin binlerce kilometre öteden gelip Ortadoğu’nun kaderine müdahale etme alışkanlığının artık ne kadar kabul edilemez olduğunu gösteriyor. ABD’nin ‘uluslararası sular’ söylemi, aslında bölge ülkelerinin egemenlik haklarına saygısızlığın diplomatik bir kılıfından ibarettir. Tarih, bu tür emperyalist müdahalelerin hiçbirinin kalıcı olmadığını kanıtlamıştır.

“Burası Venezuela Değil; Petrolümüzü Yağmalayamazsınız”

Tuğgeneral Esedi, ABD’nin bölgedeki asıl amacının İran’ın petrol kaynaklarını yağmalamak olduğunu öne sürerek, ABD’li yetkililere doğrudan seslendi: “Açıkça söylüyoruz, burası Venezuela değil; o ülkenin kaynaklarını yağmalayabildiğiniz gibi burada yapamazsınız. İran İslam Cumhuriyeti sistemi ve büyük İran milleti karşınızda duracaktır.” Bu sözler, ABD’nin Latin Amerika’daki müdahaleciliğine (Venezuela’ya yönelik yaptırımlar ve müdahale girişimleri) açık bir göndermedir. Emperyalist güçler, zengin doğal kaynaklara sahip ama ‘zayıf’ olduğunu düşündükleri ülkelerde düzen değişikliği dayatmayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak İran, ne askeri ne de siyasi olarak bu tür müdahalelere izin verecek bir ülke değildir. Direniş kültürü ve devlet yapısı, bunu imkansız kılmaktadır.

“Olası Saldırıda Daha Sert Darbe Yiyecekler”

İranlı komutan, Devrim Muhafızları ve Direniş Ekseni’nin olası yeni bir ABD ve İsrail saldırısına karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, “İran silahlı kuvvetleri ve Direniş Ekseni’nin düşmanla mücadele için planları vardır. ABD ordusu ve Siyonist rejim, yeniden saldırmaları halinde çok daha sert bir darbe alacaktır” uyarısını yaptı. Esedi, ABD’li yetkililerin zorba tutumlarını Amerikan halkı için bir utanç kaynağı olarak nitelendirdi. Bu uyarı, boş bir tehdit değil, sahada defalarca kanıtlanmış bir yeteneğin ifadesidir. Son çatışmalarda ABD’nin bölgedeki bazı askeri üsleri vurulmuş, İsrail ise Hürmüz’deki ticari gemilerine yönelik saldırılarla ekonomik olarak zorlanmıştır. Emperyalistler, tıpkı daha önce Irak ve Afganistan’da olduğu gibi, karşılarında asla pes etmeyen bir direniş iradesi olduğunda ne kadar çaresiz kaldıklarını bir kez daha hatırlamalıdır.

Hürmüz’de Güç Dengeleri

Tuğgeneral Esedi’nin açıklamaları, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü ve bu bölgenin İran için stratejik önemini bir kez daha vurgulamıştır. İran daha önce de defalarca boğazın güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir tehdide karşı boğazı kapatabileceğini duyurmuştu. ABD’nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerine rağmen, İran’ın bu stratejik caydırıcılığı hâlâ en önemli kozu olmayı sürdürmektedir. Zira Hürmüz’de yaşanacak herhangi bir askeri çatışma, yalnızca İran’ı değil, tüm küresel enerji piyasalarını felç edecek bir potansiyele sahiptir. Beyaz Saray bu gerçeği idrak etmekte ne kadar zorlansa da, ABD’li askeri analistlerin çoğu bu riskin altını çizmektedir.