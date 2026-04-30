Siyonist bakandan itiraf: Trump'la anlaşmazlık içindeyiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail sözde "Dışişleri Bakanı" Gideon Saar, iktidardaki Likud partisinin ABD’li destekçileriyle yaptığı kapalı bir toplantıda, İran’a yönelik savaş propagandasının perde arkasını ifşa etti. Yedioth Ahronoth gazetesinin ele geçirdiği kayıtlara göre Saar, Haziran 2025’teki 12 günlük savaştan sonra İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine geri dönmediğini itiraf etti.

“İran nükleer faaliyetlere yeniden başlamadı”

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nın savaş öncesi açıklamalarının aksine, Saar kapalı kapılar ardında “Tahran yönetimi, 12 gün savaşından sonra uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamadı” dedi. Bu itiraf, Washington ve Tel Aviv’in savaşı meşrulaştırmak için kullandığı “İran nükleer bomba yapıyor” propagandasının tamamen yalan olduğunu gösteriyor. Peki o zaman neden savaştılar? Saar’ın yanıtı hazır: “İran’a nükleer programını yeraltına taşıma niyetinden dolayı saldırdık.”

“Rejim değişikliği hedefimiz değil, bu İran halkının işi”

Saar, İsrailli yetkililerin daha önceki açıklamalarına rağmen, Tahran yönetimini devirmenin öncelikli hedefleri olmadığını söyledi. “Bu, İran halkının elindedir” diyen Saar, aslında işgal rejiminin emperyalist emellerini gizlemeye çalışıyor. Oysa Trump yönetimi, daha önce defalarca “İran’daki rejimi değiştireceğiz” açıklaması yapmıştı. Şimdi Saar’ın bu “geri adımı”, Washington ile Tel Aviv arasında hedef birliği olmadığını da gösteriyor.

“Yeni savaş istemiyoruz ama Trump’la anlaşmazlığımız var”

Saar, İran’ın savaşın yeniden başlamasını istemediğini belirterek, “Bu konuda ABD Başkanı Trump ile anlaşmazlıklar yaşıyoruz” itirafında bulundu. Ancak “büyük resimde aynı görüşte olduklarını” da sözlerine ekledi. Bu çelişkili açıklama, Trump’ın savaş yanlısı tutumu ile İsrail’in savaştan yorgun düşmesi arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor. Zira Trump, hâlâ “Tahran bombalansın” çağrıları yaparken, İsrail ordusu Hizbullah’ın fiber optik İHA’ları karşısında 173’ten fazla yaralı vermiş durumda.

“Amerikan askeri yardımına bağımlılığı azaltmalıyız”

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD askeri yardımına bağımlılığı azaltma konusunda “bunun hızla gerçekleşebileceğini” öne sürdü. Bu sözler, İsrail’in aslında ABD’nin desteği olmadan uzun süreli bir savaşı sürdüremeyeceğinin dolaylı bir itirafıdır. Trump’ın İsrail’e sağladığı koşulsuz silah ve mali desteğe rağmen, Tel Aviv’in artık kendi kendine yetemeyeceği ortadadır.

Batı Şeria ilhakı Trump yüzünden rafa kalktı

Saar, işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail’e ilhak edilmesi konusuna da değindi. “Trump buna karşı çıktığı için böyle bir adım atmayacağız” diyen Saar, “Batı Şeria’nın ilhakı için yalnızca ABD ile koordinasyon içinde hareket etmeliyiz. Şimdilik Başkan Trump bunu desteklemiyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, işgal rejiminin en hayati “toprak genişletme” projesinin bile Beyaz Saray’ın iznine bağlı olduğunu gösteriyor. Saar, böyle bir adımın İsrail’i yalnızlaştıracağını da kabul ederken, yine de Filistin devletinin kurulmaması gerektiğini savundu.

ABD içinde Trump’a eleştiriler: “İsrail’in ilhak planlarını engelliyor musunuz, yoksa destekliyor musunuz?”

Saar’ın bu itirafları, ABD içinde de yankı buldu. Demokratlar, Trump’ın Batı Şeria ilhakına karşı çıkmasını “iki yüzlülük” olarak yorumlarken, Cumhuriyetçi kanattaki aşırı sağcılar ise “Trump, İsrail’e ihanet ediyor” suçlamasında bulunuyor. Oysa Trump yönetimi, geçmişte Kudüs’ü başkent tanımış, Golan Tepeleri’ndeki işgali onaylamış ve İsrail’e rekor düzeyde askeri yardım sağlamıştı. Şimdi ise Batı Şeria ilhakı konusunda geri adım atması, aslında bölgedeki dengeleri bozmak istememesinden değil, savaştan yorgun düşen ABD kamuoyunun tepkisinden çekinmesindendir.