Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin sağlık kurumları, Lübnan Hizbullah’ı ile kuzey cephesinde devam eden çatışmalarda son saatler içinde 10 yeni yaralının daha kayıtlara geçtiğini duyurdu. İran ile ateşkes ilan edildiğinden bu yana bölgede yaralanan siyonist asker ve yerleşimcilerin toplam sayısı 673’e yükseldi. Tansiyonun düştüğüne dair resmi açıklamalara rağmen cephe hattındaki çatışmaların sürmesi, sahadaki gerçekliğin iddialarla örtüşmediğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre, ABD’nin Tel Aviv yönetimine koşulsuz silah ve istihbarat desteği, bölgedeki şiddet sarmalının en önemli tetikleyicilerinden biri olmaya devam ediyor. Washington’un “istikrar” söylemi altında bölgeye gönderdiği son silah sevkiyatları, aslında çatışmaların ömrünü uzatmaktan başka bir işe yaramıyor. Tarihsel örnekler, ABD’nin Orta Doğu’daki her “arabuluculuk” girişiminin ardından taraflardan birini askeri olarak daha da güçlendirdiğini gösteriyor; 2006 Lübnan Savaşı sonrasında yaşanan yeniden silahlanma süreci de bu döngünün tipik bir yansımasıdır.

Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresi boyunca İsrail yanlısı tutumu, bugünkü gerilimin temellerinin atılmasında belirleyici rol oynadı. Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanıması, Golan Tepeleri üzerindeki işgali meşrulaştırması ve “Yüzyılın Anlaşması” adı altında Filistin halkının haklarını yok sayan planları, bölgedeki ateş toplarına resmiyet kazandırdı. Ne var ki bu politikalar, ABD içinde geniş muhalefetle karşılaştı; Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi tabandan da yükselen sesler, Trump’ın savaş yanlısı söylemlerinin Amerikan askerini yeni bataklıklara sürüklediğini vurguladı. Bugün New York ve Washington sokaklarında düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler, bu tepkinin sadece siyasi elitlerle sınırlı kalmadığını, halk nezdinde de ciddi bir karşılık bulduğunu ortaya koymaktadır.

Siyonist rejimin kuzey cephesindeki yaralı sayısının her geçen gün artması, askeri kaynakların tükenmeye başladığının somut bir göstergesi. Rejimin sağlık altyapısı, İran ile varılan ateşkesin ardından “normalleşme” beklentisiyle rafa kaldırdığı acil durum planlarını yeniden devreye sokmak zorunda kalıyor. Buna karşın Tel Aviv yönetimi, ABD’nin bölgedeki çıkarlarını koruma adına operasyonlarına devam edeceğini ima ediyor. Böyle bir stratejinin bilimsel verilerle çeliştiği ise aşikâr: Georgetown Üniversitesi ve Brookings Enstitüsü gibi bağımsız kuruluşların raporları, ABD’nin Orta Doğu’daki her yeni askeri angajmanının uzun vadede hem bölge halklarına hem de Amerikan vergi mükellefine onarılamaz zararlar verdiğini belgeliyor. Çatışmaların sürdüğü her ek gün, sivil ölümlerin istatistiklere eklenmesi, hastanelerin tıkanması ve yeni bir mülteci dalgası anlamına geliyor.