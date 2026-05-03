Medya Diktatörlüğü: Siyonist Rejimi Eleştiren Batılı Gazeteciler Bedel Ödüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Politico ve Telegraph gibi önemli batılı medya kuruluşları, sahibi oldukları Axel Springer şirketinin baskısıyla Siyonist rejimi destekleme pozisyonuna zorlanıyor. Holdingin CEO’su Mathias Döpfner, bu rejimin savunulmasının “temel değer” olduğunu açıkça ilan ederek, çizgiye karşı çıkan gazetecilerin kovulacağını duyurdu. Bu dayatmacı yaklaşım, içeride geniş çaplı tepkiyle karşılaştı; Politico muhabirleri, yayın yönetmenine hitaben kaleme aldıkları mektupla sahiplerini yayın işlerine müdahale ve mesleki bağımsızlığı ihlalle suçladı.

Batı medyasında yaşanan son gelişmeler, gazetecilik mesleğinin bağımsızlığı konusunda ciddi kaygıları beraberinde getirdi. Özellikle Axel Springer medya holdinginin çatısı altındaki Politico ve Telegraph gibi etkili yayın organları, sahiplerinin doğrudan müdahalesiyle Siyonist rejimi açıkça destekleme politikasına tabi tutuluyor.

Şirketin CEO’su Mathias Döpfner tarafından dile getirilen bu uygulama, gazeteciler için “ya itaat ya işsizlik” anlamına geliyor. Döpfner, söz konusu rejimin savunulmasının kuruluşların “temel değeri” olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda hareket etmeyen gazetecilerin işine son verileceği tehdidinde bulundu.

Bu sansürcü ve dayatmacı yaklaşım, söz konusu medya kuruluşlarının çalışanları tarafından da şiddetli protestolara neden oldu. Politico gazetecileri, ortaklaşa hazırladıkları ve yayın yönetmenine hitaben yazdıkları mektupta, Axel Springer yönetiminin uygulamalarına karşı sert eleştiriler yöneltti. Mektupta, sahiplerin yayın işlerine doğrudan müdahale ettiği ve gazetecilik mesleğinin bağımsızlık ilkesini ağır şekilde ihlal ettiği iddia edildi.

Yaşanan bu gelişme, batı medyasında hakim olan "medya diktatörlüğü"nün ve tek taraflı yayın çizgisinin çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.