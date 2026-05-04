İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail işgal ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, soykırımcı İsrail ordusu, öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maaliyye, Cümeycime, Breyki, Kusaybe, Sureyfe, Safad Battih, Haris, Düveyr, Kefr Dunin, Cebşit, Arabsalim, Şarkiye, Furun ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

Safad Battih beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi şehit oldu. Sur kentine bağlı Maaliyye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi şehit oldu. Haris beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi şehit oldu. Coya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 kişi yaralandı.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah, Siyonist rejim İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verdiğini bildirdi. Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık, işgal altındaki Bayyada beldesinde İsrail işgal ordusuna ait araç ve askerlerin bulunduğu bir noktanın kamikaze İHA'yla hedef alındığı ifade edildi. İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 2 bin 679'a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 2 bin 679'a, yaralı sayısı 8 bin 229'a ulaştı. Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 659 kişinin şehit olduğunu bildirmişti.