Hürmüz’de Tankere Gizemli Saldırı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki bir petrol tankeri, henüz kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın hedefi oldu. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, gemiye isabet eden mühimmatın ardından kısa süreli bir alarm durumu yaşandığı ancak mürettebatın güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

UKMTO, olayda herhangi bir yaralanma ya da çevre kirliliği meydana gelmediğini, tanker mürettebatının geminin kontrolünü sürdürdüğünü duyurdu. Olayın ardından bölgedeki deniz trafiğinin yakından izlenmeye başlandığı kaydedildi.

Deniz güvenliği uzmanları, Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olduğuna dikkat çekerek, bölgede yaşanan benzer olayların uluslararası nakliye şirketleri için ciddi güvenlik endişeleri doğurabileceğini ifade ediyor.

Saldırının sorumluluğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ayrıntılarının netleşmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.