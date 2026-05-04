Pentagon’da Üst Düzey Görev Değişimleri: “Tasfiye” Tartışması Büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) son haftalarda yaşanan üst düzey görev değişiklikleri Washington’da geniş yankı uyandırdı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve başlamasının ardından aralarında generallerin de bulunduğu 20’den fazla kıdemli askeri yetkili görevden alındı ya da emekliliğe yönlendirildi.

Görev değişikliklerinin kapsamı ve zamanlaması, özellikle savunma bürokrasisi içinde dikkat çekti. Bazı çevreler, sürecin yeni yönetimin kendi güvenlik ve savunma vizyonuna uygun bir kadro oluşturma çabası olduğunu savunurken, eleştirmenler bunun kurumsal hafızayı zayıflatabileceği ve ordunun siyasi tartışmaların içine çekilebileceği uyarısında bulunuyor.

Pentagon kaynakları ise atamaların ve görevden almaların “yönetim değişiklikleri sonrasında doğal bir süreç” olduğunu ve Savunma Bakanlığı’nın operasyonel kapasitesinin etkilenmediğini belirtiyor.

Uzmanlar, ABD’de sivil-asker ilişkilerinin hassas bir dengeye dayandığını hatırlatarak, üst düzey askeri kadrolardaki hızlı değişimlerin hem iç politika hem de müttefiklerle ilişkiler açısından yakından izleneceğini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde Savunma Bakanlığı’nın yeni atamalarla nasıl şekilleneceği ve bu değişimlerin ABD’nin küresel askeri stratejisine nasıl yansıyacağı merak konusu.