“Bölgesel Güvenlik Dengesi Değişiyor, Ülkeler Tutumlarını Gözden Geçiriyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rızai, yaptığı açıklamada Orta Doğu’da şekillenen yeni güvenlik mimarisine dikkat çekerek, “Son yıllarda yaşanan gelişmeler, bölge ülkelerini İran’a yönelik politikalarını gözden geçirmeye zorladı” dedi.

Rızai, özellikle bölgedeki klasik ittifak dengelerinin değişmeye başladığını vurgulayarak, İran’ın güvenlik stratejisinin artık yalnızca savunmaya değil, bölgesel istikrar ve ekonomik dayanışmaya da odaklandığını ifade etti. “Artık birçok ülke, İran’ı yalnızca askeri açıdan değil, enerji güvenliği ve ticaretin sürekliliği açısından da anahtar bir aktör olarak görüyor,” diye konuştu.

Sözcü Rızai, Tahran’a yönelik diplomatik temasların son aylarda arttığını ve özellikle komşu ülkelerle güvenlik diyaloğu kanallarının güçlendirildiğini söyledi. İran’ın güvenlik anlayışında caydırıcılığın yalnızca askerî değil, diplomatik ve ekonomik araçlarla da desteklendiğini belirten Rızai, bu yaklaşımın bölgesel tansiyonu düşürdüğünü savundu.

Analistler, İran’ın diplomasi vurgulu yeni güvenlik söyleminin, bölgedeki bloklaşmayı yumuşatma potansiyeli taşıdığı yorumunda bulunuyor. Gözlemcilere göre, Tahran yönetimi bu değişimi “yeni bir denge arayışı” olarak değerlendiriyor.