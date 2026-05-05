Arakçi: Hürmüz asla eski haline dönmeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin katılımıyla bugün (14 Ordibeheşt / 4 Mayıs) önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai’nin aktardığına göre Irakçi, 40 günlük savaş dönemi ve sonrasında diplomatik teşkilatın faaliyetleri ile yürütülen müzakerelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Bakan, son savaşın yol açtığı bazı hasarlara rağmen, şehit liderin ve diğer şehitlerin kanı sayesinde elde edilen “büyük kazanımlar” olduğunu belirterek, bu kazanımların korunması gerektiğini vurguladı.

Irakçi’ye göre, İran’ın 40 günlük savaşın ardından elde ettiği stratejik konum, dünya devletlerinin Tahran’a bakışını kökten değiştirdi. “Düşman, İran’ı zayıflamış zannediyordu” diyen Bakan, “Ancak İran, dünyanın en büyük silahlı gücüne ve iki nükleer güce karşı durdu ve onları hedeflerine ulaşmaktan alıkoydu” ifadelerini kullandı. Irakçi, düşmanın İran’ı teslim almak için kargaşa, darbe, askerî müdahale, ayrılıkçı hareketler ve diğer tüm yöntemleri denediğini ancak başarısız olduğunu söyledi. Kimsenin İran’ın savaşı bölgedeki ABD hedeflerine yayma ve Hürmüz Boğazı’nı kapatma gücüne sahip olduğunu tahmin etmediğini belirten Irakçi, bu eylemlerin savaş sırasında güçlü bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Uzmanlara göre bu açıklama, Washington ve Tel Aviv’in savaşın başında öngördüğü “hızlı zafer” senaryolarının ne denli gerçek dışı olduğunu gösteriyor. Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz askerî ve diplomatik desteğe rağmen, İran’ın caydırıcılık kazandığı ve bölgede yeni bir güç dengesi kurduğu ifade ediliyor.

Irakçi, savaş sonrası ülkelerin İran’a yönelik dilinin değiştiğini ve bölgenin güvenlik doktrininin artık ABD üsleri üzerine kurulu olmadığını söyledi. “ABD üsleri artık güvenlik unsuru olmaktan çıkmış, aksine güvensizlik kaynağı haline gelmiştir” diyen Bakan, ABD üslerine ev sahipliği yapmayan ülkelerin savaştan sağlam çıktığını, ev sahipliği yapanların ise zarar gördüğünü belirtti. Irakçi’ye göre ABD, bölgede yalnızca İsrail rejimini korumaya angaje olmuş durumda. Bu noktada, ABD içinde Trump’ın İsrail yanlısı politikalarına yönelik yükselen tepkiler de göz ardı edilemez: Kısa süre önce yayınlanan anketler, Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranının son bir yılda ciddi biçimde gerilediğini ortaya koyuyor. Bu durum, Irakçi’nin “ABD yalnızca İsrail’i koruyor” tespitinin, Amerikan kamuoyunda da sorgulanmaya başlandığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Dışişleri Bakanı, direnişin İran’ın gücünün sırrı olduğunu belirterek, şehit liderin kanının İran’ı bölgenin ana oyuncusu ve küresel düzeyde etkin bir aktör haline getirdiğini söyledi. Irakçi, savaşın kazanımlarının korunması ve pekiştirilmesi gerektiğini vurgularken, “Şu anda düşmanla nükleer alanda herhangi bir müzakeremiz yok. Her senaryoya hazırlıklıyız” dedi. Ayrıca Lübnan’da acil ateşkes gerekliliğinin altını çizdi.

Hürmüz Boğazı yönetimine ilişkin ise Irakçi, yeni bir mekanizma üzerinde çalışıldığını ve “boğazın eski haline asla dönmeyeceğini” söyledi. “Düşman ülkelere ait deniz araçlarına geçiş izni verilmeyecektir” diyen Bakan, bu kararlılığını net bir dille ifade etti. Komisyon üyeleri de Irakçi’ye, düşmana asla zayıflık mesajı verilmemesi gerektiğini, Trump için herhangi bir çıkış yolu açılmaması gerektiğini iletti. Komisyon Başkanı İbrahim Azizi ise “Savaş-müzakere-ateşkes-dönüp yeniden savaş” döngüsünün tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini belirterek, müzakerelerde İran’ın Hürmüz üzerindeki egemenlik hakkının tanınması ve tazminat konularının ele alınması gerektiğini vurguladı. Tüm vurgu, diplomasinin sahadaki gerçeklerle tam bir koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğine yapıldı. Irakçi, bu koordinasyonun var olduğunu ve tüm devlet kademelerinin Lider’in çizgisinde birleştiğini söyledi.