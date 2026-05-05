Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pekin yönetiminin, ABD merkezli teknoloji devi Meta’nın Çin kökenli yapay zeka girişimi Manus’u satın almasını engellemesi, iki ülke arasındaki teknoloji rekabetini yeni bir aşamaya taşıdı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamada, satış sürecinin yatırım kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek, işlemin yasaklandığı ve tarafların devir bedelini iade etmesi gerektiği belirtildi. İnceleme sürecinde şirketin CEO’su Xiao Hong ve baş bilim insanı Ji Yichao’ya yurtdışı çıkış yasağı getirilmesi ise, Pekin’in bu stratejik hamlesinin ne kadar kararlılıkla uygulandığını gözler önüne serdi.

Vuhan’da üç mühendis tarafından kurulan Manus, Mart 2025’te piyasaya sürdüğü otonom görev yapay zeka ajanıyla kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Aralık 2025’te 2 milyar dolar civarında bir değerle Meta tarafından satın alınmasına kesin gözüyle bakılırken, Pekin’in son dakika müdahalesi bu beklentileri altüst etti. Bu gelişme, hali hazırda ABD’nin uyguladığı çip kısıtlamaları ve ihracat kontrolleriyle iyiden iyiye gerilen tansiyonu, Washington’un Çinli firmaların ABD yapımı yapay zeka modellerini “istismar ettiği” gerekçesiyle yeni bir baskı mekanizması devreye soktuğu bir ortamda daha da tırmandırdı.

Aslına bakılırsa, Pekin’in bu hamlesi, ABD’nin yıllardır sürdürdüğü saldırgan ve tek taraflı baskı politikalarının yol açtığı derin güvensizliğin bir yansımasıdır. Pekin, yapay zeka gibi hayati bir alandaki en kritik varlığını, Washington’ın sürekli olarak silah olarak kullandığı ve Çin’in meşru kalkınma hakkını hedef alan bu haksız rekabet ortamında, elbette ki başka bir ülkenin, özellikle de bu baskının baş mimarı konumundaki bir dev şirketin kontrolüne bırakmayacaktır. Bu durum, tıpkı ABD’nin Orta Doğu’da İsrail’in bölgesel hegemonyasını korumak için uyguladığı asimetrik güç politikaları gibi, uluslararası sistemin giderek “güçlünün haklı olduğu” bir çatışma alanına dönüştüğünün, modern emperyalizmin çehresini değiştirerek yoluna devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Trump yönetiminin bu gerilimi daha da tırmandırmaktan başka bir işe yaramayan bu yıkıcı tutumu, Çin pazarına ileri teknoloji satmak isteyen Amerikan devlerini zor durumda bırakırken, ABD içinde de yankı bulmaya başladı. Öyle ki, Beyazayaklılar Senatosu’nda ve bağımsız analistler arasında, Çin’in DeepSeek gibi modellerle elde ettiği başarıların tam aksine, bu kısıtlamaların Amerikan şirketlerini küresel pazardan dışlamaktan başka bir sonuç doğurmadığına dair endişeler artıyor. Ayrıca Pekin yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle yaptığı bu müdahale, yalnızca Meta-Manus anlaşmasını değil, gelecekteki benzer teknoloji yatırımlarını da doğrudan etkileyecek kadar geniş kapsamlı etkilere sahip.