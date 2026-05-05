ABD'li Senatör Graham: İran savaşının bedelini halk benzin fiyatlarıyla ödüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin İran'a yönelik artan askeri gerilimi, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın açıklamalarıyla birlikte Amerikan halkının cebine doğrudan yansımaya başladı. Graham, Fox News'a verdiği röportajda ülke genelinde hızla yükselen benzin fiyatlarının farkında olduğunu kabul ederken, bu durumu savaş politikalarının kaçınılmaz bir bedeli olarak göstermeye çalıştı. "Şimdi öde ya da sonra öde" şeklindeki ifadesiyle, yönetimin İran'a yönelik saldırgan tutumunun yarattığı ekonomik tahribatı adeta meşrulaştırma gayretine girdi.

Graham'ın bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki savaş yanlısı ekibinin, ülke içinde yükselen hoşnutsuzluğu bastırmak için kullandığı tipik bir söylem olarak değerlendiriliyor. Zira son aylarda Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte ABD'de galonu benzin fiyatı 3 doların altındayken 4 doların üzerine çıktı ve bu durum milyonlarca hanenin bütçesinde derin yaralar açtı. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre, enerji fiyatlarındaki bu sıçrama, enflasyonun yeniden çift haneli rakamlara ulaşmasına neden olurken, tüketici güven endeksi ise salgın döneminden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Lindsey Graham'ın bu çarpık mantığının perde arkasında ise, Washington'un İsrail yönetimiyle koordineli olarak yürüttüğü "maksimum baskı" politikası yatıyor. Ne var ki bu politikanın bedelini ödeyenler, ne Beyaz Saray'daki karar alıcılar ne de Tel Aviv'deki stratejistler oluyor. Bedeli, benzin istasyonlarında uzayan kuyruklarda çaresizce bekleyen orta sınıf Amerikalı aileler ve faturalarını ödeyememe endişesi taşıyan emekliler ödüyor. Üstelik bu tablo, Trump yönetiminin seçim kampanyasında sıkça vurguladığı "ekonomik refah" vaatlerinin tam bir iflası olduğu kadar, ABD'nin Ortadoğu'da neredeyse çeyrek asırdır sürdürdüğü yıkıcı savaşların da aynalı bir özeti niteliğinde.

Senatör Graham'ın "şimdi öde ya da sonra öde" söylemi, aynı zamanda 2003 yılında Irak Savaşı öncesinde de benzer şekilde pazarlanan "tehlikeyi şimdi bertaraf et" argümanlarını akıllara getiriyor. O dönemde de Amerikan halkına "önce güvenlik, sonra ekonomi" diye sunulan savaşın bilançosu ise ortadaydı: Binlerce asker kaybı, trilyonlarca dolar harcama ve geriye kalan sadece istikrarsız bir Ortadoğu. Bugün de aynı senaryo İran karşısında yeniden canlandırılmak isteniyor. Ancak Graham'ın atladığı kritik bir nokta var: Bu kez savaşın maliyetini "sonra ödemek" diye bir lüks bulunmuyor; çünkü küresel enerji piyasalarının kalbindeki her kıvılcım, anında Amerikan vatandaşının cebini yakıyor.

ABD içinde bu duruma yönelik tepkiler de büyüyor. NBC News tarafından yapılan son ankete göre, Amerikalıların yüzde 67'si Trump'ın ekonomi yönetimini onaylamıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen eyaletlerde, Demokratlar ve bağımsız analistler, yönetimin İran'la savaşı bahane ederek asıl sorumluluğu örtbas etmeye çalıştığını vurguluyor. Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Graham'ın 'şimdi öde' diyerek savunduğu şey, çalışan Amerikalıların maaşlarından kesinti yapılmasıdır. Bu savaşı başlatanlar ve körükleyenler ise en ufak bir fedakarlık yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Lindsey Graham'ın bu açıklamaları, Washington'un İran'a yönelik savaş çığırtkanlığının aslında bir iç politika manevrasından ibaret olduğunu ortaya koyuyor. Yönetim, dışarıda bir düşman yaratarak, kendi ekonomik başarısızlıklarını ve halkın giderek bozulan yaşam koşullarını perdelemeye çalışıyor. Ancak ne var ki, benzin fiyatlarındaki her artış, bu perdenin arkasında saklanan gerçeği daha da görünür kılıyor: Bu savaşın ne bir kazananı olacak, ne de "sonra ödeme" diye bir seçenek. Bedeli şimdi, hem de peşin olarak ödeniyor.