El Cezire: Trump'ın 'Özgürlük Operasyonu'nun ilk günü tam bir fiyasko

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar merkezli El Cezire televizyonunun yayımladığı kapsamlı bir analiz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ilan ettiği "Özgürlük Operasyonu"nun daha ilk gününden itibaren büyük bir belirsizlik ve başarısızlıkla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Trump'ın "sıkışmış gemileri özgürleştirme" vaadine rağmen, sahada bunun hiçbir işareti görülmezken, ABD ile İran arasında süren savaşın 66'ncı gününde yüzlerce geminin hâlâ boğazda mahsur kaldığı belirtiliyor.

El Cezire'nin raporuna göre, analistler Trump'ın planının etkinliğine ilişkin ciddi şüpheler taşıyor ve çerçevesini "tamamen belirsiz" olarak nitelendiriyor. Daha önceki haftalarda Tahran'ın boğazdan geçmeye çalışan bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddiasının Washington tarafından yalanlanması, taraflar arasında yaşanan bilgi kirliliğinin boyutlarını gösteriyor. Trump yönetiminin bir diğer iddiası ise yedi İran botunun hedef alındığı yönündeydi; Tahran bu iddiayı da kesin bir dille reddetti.

Gemi trafiğinde yüzde 96 oranında düşüş

Raporda en çarpıcı veriler, gemi takip platformu MarineTraffic'ten geliyor. Boğazdan savaş öncesinde günde ortalama 100 gemi geçerken, çatışmaların başladığı 66 günlük sürede bu sayı yalnızca 342'de kaldı. Geçtiğimiz günlerde ise durum daha da vahim: Sadece bir tanker, ambargo altındaki küçük bir sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gemisi ve bir avuç yük gemisi boğazdan geçebildi. İran ise ABD'nin "başarılı geçiş" iddialarını yalanlayarak, boğazdan hiçbir geminin geçmediğini açıkladı. Alman denizcilik devi Hapag-Lloyd, güvenli geçiş konusundaki belirsizlikler nedeniyle gemilerinin hâlâ boğazdan geçemeyeceğini duyururken, dört gemisi Basra Körfezi'nde demirli bekleyen Avrupalı bir gemi sahibi Wall Street Journal'a "Gemilerimiz hareket edebilmeden önce kesin bir ateşkese ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

Bu veriler, Trump yönetiminin Hürmüz'deki "özgürleştirme" söyleminin ne kadar içi boş olduğunu gözler önüne seriyor. Zira Washington'ın dayattığı bu savaşın bedelini, tıpkı Gazze'de olduğu gibi, bu kez küresel ticaret ve dünya ekonomisi ödüyor. İsrail'in yoğun baskısı altında hareket eden Trump'ın, seçim kampanyasında "savaşları bitirme" vaadiyle koltuğa oturduğu hatırlanırsa, şimdi bir başka Ortadoğu cephesinde yangını büyütmenin yarattığı çelişki daha da görünür hale geliyor. Amerikan halkı ise bu politikaların sonuçlarına katlanıyor: petrol fiyatları varil başına 120 doları aşarken, ABD'de galonu benzin 4 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.

ABD donanması yetersiz, savaşın hedefleri küçüldü

El Cezire'nin görüştüğü emekli ABD Deniz Kuvvetleri yetkilisi Jonathan Hact, operasyonun en zayıf noktasına parmak basıyor: kaynak yetersizliği. Hact'a göre, ABD'nin bu planı uygulayabilecek sadece 12 savaş gemisi bulunuyor ve bununla günde 100'den fazla geminin geçişini sağlamak "mümkün değil". Daha da çarpıcı olan, Hact'ın savaşın başından bu yana ABD'nin hedeflerindeki daralmayı vurgulaması: "Çatışmanın başında ilan edilen hedefler rejim değişikliği, nükleer kapasitenin ve İran'ın füze yeteneklerinin yok edilmesiydi. Şimdi bu hedefler yalnızca Hürmüz Boğazı'nı açmaya indirgendi."

Analistler, Trump'ın bu hamlesinin aslında küresel piyasaları istikrara kavuşturmaya yönelik bir jest olabileceğini düşünüyor. Zira ateşkes ilan edilmesine rağmen petrol fiyatlarındaki artış durmuyor. Ancak şu ana kadar elde edilen sonuçlar, bu planın da başarısız olduğunu gösteriyor. Uluslararası Denizcilik ve Baltık Denizi Konseyi (BIMCO), Hürmüz Boğazı'ndaki genel güvenlik durumunun "değişmediğini" teyit ederken, Güney Kore'ye ait bir gemide meydana gelen patlama ve yangın ise bölgedeki risklerin sürdüğünün yeni bir kanıtı oldu.

Washington'un bu savaş macerası, ABD içinde de giderek yalnızlaşıyor. NBC News anketine göre Amerikalıların üçte ikisi Trump'ın savaşı yönetme biçimini onaylamazken, Demokratlar Kongre'de Beyaz Saray'ı "yasadışı savaş" başlatmakla suçluyor. Tarihçiler, ABD'nin Vietnam'da, Afganistan'da ve Irak'ta düştüğü "bataklık" senaryosunun Hürmüz'de yeniden canlandırılmak istendiğini belirtiyor. Ancak fark şu: Bu kez bataklığın tam ortasında, dünya ticaretinin en hayati arteri var ve her gün geçmeyen her gemi, küresel ekonomiyi biraz daha nefessiz bırakıyor.