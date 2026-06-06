Güney Lübnan’da Gerilim Tırmanıyor: İsrail Saldırılarında 3 Asker Öldü, Sivil Altyapı Zarar Gördü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun Güney Lübnan’da farklı noktalara düzenlediği saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırılarda üç Lübnan askeri yaşamını yitirirken, sivil yerleşim alanları ile altyapı unsurlarında da hasar meydana geldi.

Lübnan ordusuna bağlı birliklerin konuşlu bulunduğu bazı noktaların hedef alındığı belirtilirken, saldırıların ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Olay yerinde arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları başlatılırken, çevredeki köylerde yaşayan sivillerin güvenlik gerekçesiyle evlerini terk ettiği bildirildi.

Güney Lübnan’daki saldırıların elektrik hatları, yol bağlantıları ve bazı kamu tesislerinde de zarara yol açtığı ifade ediliyor. Yerel yönetimler, altyapıda oluşan hasarın giderilmesi için ekiplerin sahada çalışmaya başladığını açıkladı.

İsrail ordusu ise sınır hattındaki gelişmeleri yakından izlediğini ve güvenlik tehditlerine karşı operasyonların sürdüğünü duyurdu. Lübnanlı yetkililer saldırıları kınarken, bunun ülkenin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğunu savundu.

Son haftalarda İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırı ve topçu atışlarının artması, bölgede daha geniş çaplı bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. Diplomatik çevreler ise gerilimin daha fazla tırmanmaması için uluslararası arabuluculuk girişimlerinin hız kazanabileceğine dikkat çekiyor.