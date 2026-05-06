  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Miladov–Netanyahu Görüşmesi Sürerken Gazze’de Saldırılar Devam Ediyor

6 Mayıs 2026 - 16:25
News ID: 1810731
Miladov–Netanyahu Görüşmesi Sürerken Gazze’de Saldırılar Devam Ediyor

Miladov ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeler devam ederken Gazze Şeridi’nde saldırıların sürdüğü bildirildi. Silahsızlanma tartışmaları ve “Trump planı” etrafındaki müzakereler devam ederken sahadaki gerilimin tırmandığı ifade ediliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi’nde çatışmalar sürerken diplomatik temaslar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Miladov ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yürütülen görüşmeler sırasında bölgede saldırıların kesilmediği ve askeri hareketliliğin arttığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Gazze’deki güvenlik düzenlemeleri, silahsızlanma tartışmaları ve ABD’nin daha önce gündeme getirdiği “Trump planı” çerçevesindeki siyasi seçenekler ele alınıyor. Ancak müzakereler devam ederken sahada çatışmaların sürmesi dikkat çekiyor.

Gazze’de düzenlenen saldırılar sonucu bazı bölgelerde altyapının zarar gördüğü, sivillerin güvenlik endişesi nedeniyle yer değiştirdiği aktarıldı. Yerel sağlık yetkilileri yaralananların hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Uzmanlar, diplomatik görüşmelerle sahadaki askeri gelişmelerin aynı anda ilerlemesinin süreci daha karmaşık hale getirdiğini belirtiyor. Bölgedeki gerilimin, yürütülen müzakerelerin seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni bir aşamaya girebileceği değerlendiriliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha