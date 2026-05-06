İdlib Kırsalında Çatışma Sonrası Geniş Çaplı Operasyon ve Askerî Kuşatma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında yabancı savaşçı gruplarla rejime bağlı “iç güvenlik güçleri” arasında yaşanan silahlı çatışmaların ardından bölgede tansiyon yükseldi. Yerel kaynaklara göre, çatışmaların ardından rejim güçleri kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlattı ve bazı köy ve kasabalarda askerî kuşatma uygulamaya koydu.

Operasyon kapsamında kontrol noktalarının artırıldığı, ana ulaşım yollarının geçici olarak kapatıldığı ve ev aramalarının yapıldığı ifade ediliyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin, çatışmalara karıştığı iddia edilen unsurların yakalanmasına yönelik olduğu belirtiliyor.

Çatışmaların çıkış nedeni ve tarafların kayıplarına ilişkin net bilgiler paylaşılmazken, gelişmelerin bölgedeki kırılgan güvenlik dengesini daha da hassas hale getirdiği değerlendiriliyor. İdlib, farklı silahlı grupların varlığı ve zaman zaman yaşanan iç gerilimler nedeniyle uzun süredir istikrarsız bir tablo sergiliyor.

Uzmanlar, son operasyonların yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayabileceğini, aynı zamanda bölgede güç dengelerini yeniden şekillendirmeye dönük bir mesaj taşıyabileceğini ifade ediyor. Sivillerin hareket alanının kısıtlanması ve artan askerî varlık ise insani koşullar açısından yeni riskler doğurabilir.