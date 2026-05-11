İsrail’de Hizbullah Değerlendirmesi: “Karşılıklı Dengeye Geri Dönüldü”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail basınında yer alan bir değerlendirme, İsrail ile Hizbullah arasındaki askeri gerilime ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İbranice yayın yapan Kanal 12’nin aktardığına göre bir İsrail askeri yetkilisi, taraflar arasında yeniden “denge” olarak tanımlanan caydırıcılık durumunun oluştuğunu söyledi.

Haberde, söz konusu yetkilinin açıklamasının İsrail’in kuzey sınırındaki son gelişmelerin ardından yapıldığı belirtildi. Yetkili, mevcut durumda tarafların doğrudan geniş çaplı bir çatışmadan kaçınan ancak karşılıklı caydırıcılığa dayanan bir düzen içinde hareket ettiğini ifade etti.

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah hareketi arasında yıllardır süren gerilim, zaman zaman sınır hattında karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilikle tırmanıyor. İsrail ordusu Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki askeri kapasitesini tehdit olarak görürken, Hizbullah ise İsrail’e karşı “caydırıcılık” stratejisi yürüttüğünü savunuyor.

Kanal 12’nin haberinde yer alan değerlendirmeler, son dönemde artan karşılıklı gerilimin ardından tarafların yeniden kontrollü bir denge noktasına ulaştığı yönünde yorumlandı. Ancak bölgedeki hassas güvenlik ortamı nedeniyle küçük çaplı olayların bile hızlı şekilde tırmanma riski taşıdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, İsrail‑Hizbullah hattındaki bu kırılgan dengenin, Orta Doğu’daki genel güvenlik ortamı ve bölgesel gelişmelerle yakından bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.