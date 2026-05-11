Netanyahu’dan Stratejik Çıkış: ABD Yardımlarına “Veda” Sinyali ve Sosyal Medya Suçlaması

Netanyahu, İsrail’in savunma sanayisindeki ilerlemesine ve ekonomik gücüne vurgu yaparak, ülkenin “stratejik bağımsızlığını” kazanması gerektiğini ifade etti. Başbakan, yardımların kesilmesinin İsrail’in kendi ayakları üzerinde duran bir bölgesel güç olma imajını pekiştireceğini öne sürse de, bu önerinin İsrail ordusu ve savunma bürokrasisi içinde nasıl bir yankı bulacağı merak konusu.

“Olumsuz Algının Kaynağı Algoritmalar”

Başbakan Netanyahu, konuşmasında İsrail’in dünya genelindeki imajına da geniş yer ayırdı. Özellikle Gazze ve bölgesel gerilimler nedeniyle yükselen eleştirilere değinen Netanyahu, İsrail’e yönelik “olumsuz algının” organik bir tepki olmadığını, profesyonelce yönetilen sosyal medya operasyonları ve manipülatif kampanyalarla şekillendirildiğini iddia etti.

Dijital platformlarda yürütülen bu “karalama çalışmalarının” İsrail’in meşru müdafaa hakkını gölgelediğini savunan Netanyahu, kamuoyunun gerçeği yansıtmayan içeriklerle yönlendirildiğini belirtti.

Diplomatik Yansımalar

Netanyahu’nun ABD yardımlarıyla ilgili çıkışı, Washington’daki siyasi çevrelerde farklı yorumlara neden oldu. Bazı uzmanlar bu adımı “iç kamuoyuna yönelik bir özgüven gösterisi” olarak nitelerken, bazıları ise İsrail-ABD arasındaki geleneksel ittifakın gelecekteki formatına dair bir pazarlık unsuru olabileceğini değerlendiriyor.

Özellikle sosyal medya konusundaki iddiaları, İsrail’in dijital diplomasi alanında daha sert önlemler alabileceği veya kendi karşı kampanyalarını hızlandırabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu açıklamaların ardından, İsrail hükümetinin uluslararası imajını düzeltmek adına teknolojik ve diplomatik düzeyde nasıl bir adım atacağı yakından takip ediliyor.