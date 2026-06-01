Uluslararası medya İran-ABD savaşının son durumunu ve müzakereleri nasıl okuyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir değerlendirmeye göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın “kayıtsız şartsız teslimiyet” ve rejim değişikliği vaatleriyle başlattığı savaşın, şimdi bir tür “yeniden çerçevelenmiş Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP/BRICS) dönüşme riski taşıdığı kaydediliyor.

Gazetenin aktardığı analizlerde, İran’ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 70 ila 80 oranında sağlam kaldığı vurgulanıyor. 440 kilogramlık yüksek saflıkta uranyum stokunun ise Trump’ın iddia ettiği gibi “imha edilmediği”, aksine mevcut olduğu ifade ediliyor. Bu durum, uzmanlarca “Trump’ın 2018’de anlaşmadan çekilmesinin doğrudan bir sonucu” olarak yorumlanıyor.

Aynı gazeteye konuşan kaynaklar, Trump’ın içinde bulunduğu durumu “bir kutuya sıkışmak” şeklinde tanımlarken, rejim değişikliğinin mümkün görülmediği bir ortamda, işlemsel bir anlaşmaya mecbur kalındığı belirtiliyor. İran’ın asıl duraksama nedeni olarak ideolojiden çok, Trump’ın geçmişteki anlaşma ihlallerine duyulan mutlak güvensizlik gösteriliyor.

France 24’e yansıyan haberlere göre ise Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini iddia etse de, aynı anda Tahran’a daha “sert” koşullar içeren yeni bir çerçeve önerisi gönderildiği aktarılıyor. Tahran yönetiminin bu iddiaları şüpheyle karşıladığı ve İran medyasında yer alan değerlendirmelerde, zenginleştirilmiş uranyumun imhası talebinin “temelsiz” olduğu dile getiriliyor. Ayrıca İran’ın, kapsamlı müzakereler öncesinde bloke edilmiş 12 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasında ısrar ettiği kaydediliyor.

CNBC’nin analizinde ise ekonomik bir uyarı dikkat çekiyor: Savaşın sona ermesinin, ABD içinde yeni bir ekonomik eşitsizlik döneminin sadece başlangıcı olabileceği belirtiliyor. Borsa endekslerindeki yükselişe rağmen, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine atıfla, düşük gelirli grupların benzin alımını neredeyse yüzde 10 azalttığı, kişisel tasarruf oranının ise yüzde 2,6 gibi kritik bir seviyeye gerilediği ifade ediliyor. Enerji maliyetlerinin ortalama 447 dolar arttığına işaret eden haberde, boğazın yeniden açılması ve binlerce geminin tahliyesinin aylar süreceği vurgulanıyor.

Arap ve bölgesel medya: “İran stratejik bir karar eşiğinde”

El Cezire’de yayımlanan bir dosyada, İran içindeki nükleer tartışmaların iki kampa ayrıldığı aktarılıyor. Birinci görüşe göre, bugüne kadarki nükleer politikanın ağır ekonomik bedellere rağmen caydırıcılık sağlamadığı, dolayısıyla ya tam silahlanma ya da tamamen geri çekilme gerektiği belirtiliyor. İkinci görüş ise, dini ve ahlaki gerekçelerle nükleer silaha karşı çıkarken, bunun İran’ı uluslararası izolasyona daha da sürükleyeceği uyarısında bulunuyor. Raporda, İran’ın bir an önce karar vermesi gerektiği, ancak mevcut durumda ne tam nükleer caydırıcılığa ne de tamamen geri çekilmeye yönelik net bir iradenin gözlemlenmediği ifade ediliyor.

El Şark el Avsat’taki bir makalede ise, ABD’nin askerî gücünün sınırsız ve “sihirli” olmadığı hatırlatılıyor. Yazarın değerlendirmesine göre, İran karşısında ABD donanması ve askerî kapasitesi savaşı kısa sürede bitirmeye yetmediği gibi, kesin bir zafer ilan edilememesinin küresel süper gücün konumunu zayıflattığı kaydediliyor. Ayrıca, ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteğinin, Gazze ve Lübnan’daki yıkımın boyutunu artırdığı eleştirisi dile getiriliyor.

El Ahd platformundaki iki ayrı analizde, ateşkes ve dolaylı müzakerelerin durumuna ilişkin önemli tespitler aktarılıyor. En büyük engelin, İran’ın bloke varlıklarının serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’nın statüsü olduğu belirtiliyor. İranlı yetkililerin, “nihai bir anlaşma olmadığını ve belirleyici olanın ABD’nin eylemleri olduğunu” tekrarladıkları kaydediliyor. Aynı kaynaklarda üç senaryodan söz edildiği görülüyor: kapsamlı bir anlaşma, yeni bir ABD saldırısı veya ekonomik baskının devamı. İran’ın her üç senaryoya da hazırlıklı olduğu ve elinin güçlü bulunduğu değerlendiriliyor.

Çin ve Rus basını: “Yasaklar savaşı” ve çelişkili sinyaller

Rus İzvestiya gazetesi, yaşanan çatışmaların ardından asıl mücadelenin artık “yasaklar savaşı”na dönüştüğünü yazıyor. ABD’nin yeni yaptırım paketleriyle İran’a bağlı şirketleri ve ticari ağları hedef aldığı, aynı zamanda üçüncü ülkelere ikincil yaptırımlar uygulayarak bir belirsizlik ortamı yaratıldığı ifade ediliyor. Uzmanların değerlendirmesine göre, yaptırımlar tek başına anlaşmazlıkları çözmediği gibi, alternatif finansal mekanizmaların da doğmasına yol açıyor. Gazetenin vardığı sonuçta, “savaş yasaklarının” uzun yıllar devam edebileceği belirtiliyor.

Çin China Daily gazetesi ise Washington ile Tahran arasında ateşkesin uzatılmasına dair çelişkili sinyaller aldığını aktarıyor. ABD’li yetkililerin altmış günlük bir mutabakat zaptından söz etmesine karşın, İran müzakere ekibine yakın kaynakların henüz nihai bir metin olmadığını bildirdiği kaydediliyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Trump’ın anlaşmayı henüz onaylamadığını ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbeti konusunda anlaşmazlık bulunduğunu söylediği aktarılıyor. Aynı haberde, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi’nin, ülkenin zenginleştirilmiş uranyumu yurtdışına gönderme planı olmadığını ifade ettiği belirtiliyor.

İsrail medyası: “Neredeyse bir anlaşma” ve “Hermes-Litani ayrışması”

Haaretz gazetesi, gelişmeleri “Hürmüz, uranyum ve milyarlarca dolar” başlığıyla değerlendiriyor. Gazeteye göre, İran’ın müzakerelerde acele etmediği, önerilen çerçevenin savaş hasarını tazmin etme ve boğazı yeniden açmaya odaklandığı, ancak temel uranyum zenginleştirme ihtilafını doğrudan ele almadığı ifade ediliyor. Durumun “neredeyse bir anlaşma” olarak tanımlandığı ve bunun bir komedi programının başlığı olabileceği esprisi yapılsa da, gerçekliğin oldukça ciddi olduğu vurgulanıyor.

İsrail News ise stratejik bir uyarıda bulunuyor: İsrail’in Lübnan sınırı ve Litani Nehri’ne odaklanmasının artık yeterli olmadığı, çünkü İran’ın ana güç gösterisinin küresel bir enerji boğazı olan Hürmüz’e kaydığı belirtiliyor. Bu durum, “Hürmüz-Litani ayrışması” olarak tanımlanırken, İsrail’in taktik sahada avantajlı olduğu, ancak küresel enerji fiyatları ve ABD’nin öncelikleri nedeniyle makro stratejide İran’ın ağırlığının hissedildiği değerlendiriliyor.