Tahran’dan İsrail’e Sert Mesaj: Galibaf ve Şikarçi’den Washington’a da Uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının bölgede yarattığı gerilim sürerken, Tahran’dan peş peşe sert açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfez Şikarçi, saldırıların yalnızca Lübnan’ın güvenliğini değil, tüm bölgesel dengeyi tehdit ettiğini belirterek İsrail’e karşı açık uyarı mesajları verdi.

Galibaf, yaptığı değerlendirmede İsrail’in son saldırılarının bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini savunarak, bu tür adımların karşılıksız kalmayacağını ifade etti. İsrail’in askeri baskı yoluyla yeni bir denklem kurmaya çalıştığını öne süren Galibaf, Washington’ın bu süreçteki tutumuna da işaret ederek, ABD’nin Tel Aviv’e verdiği desteğin bölgesel krizin genişlemesinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfez Şikarçi de açıklamasında benzer şekilde daha sert bir ton kullandı. Şikarçi, İsrail’in Lübnan sahasında yürüttüğü saldırıların yeni bir çatışma dalgasını tetikleyebileceğini belirterek, bölgede yaşanacak herhangi bir geniş çaplı tırmanmanın sorumluluğunun doğrudan İsrail ve ona destek veren aktörlere ait olacağını vurguladı. Washington’a yönelik mesajında ise ABD’nin mevcut yaklaşımını sürdürmesi halinde krizin daha kontrolsüz bir noktaya taşınabileceği uyarısında bulundu.

Tahran’dan gelen bu açıklamalar, İsrail’in özellikle Lübnan cephesindeki askeri baskıyı artırdığı bir dönemde dikkat çekti. Diplomatik çevreler, İranlı üst düzey isimlerin söylemindeki sertliğin, yalnızca siyasi tepki değil aynı zamanda bölgedeki caydırıcılık denklemine dönük bir mesaj olarak okunması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre İran’ın hem siyasi hem askeri kanattan eş zamanlı verdiği mesajlar, olası bir yeni saldırı dalgasına karşı pozisyon alma çabasını yansıtıyor. Lübnan sınırında tansiyonun yüksek seyrini koruduğu bu süreçte, Tahran’ın açıklamaları bölgesel kriz başlığında yeni bir safhaya girildiğine işaret ediyor.