Arakçi'den savaş uyarısı: Bir cephedeki ihlal, tüm cephelerin ihlalidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi tarafından sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, Tahran ile Washington arasındaki ateşkesin kapsamına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulunuldu. Irakçi’nin, “Ateşkesin bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlalidir” ifadesini kullandığı aktarılıyor.

Bakan Irakçi, mesajında şu ifadelere yer verdiği kaydedildi: “İran ile ABD arasındaki ateşkes, hiçbir belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde, Lübnan dahil tüm cepheleri kapsayan bir ateşkestir. Bu ateşkesin herhangi bir cephede ihlal edilmesi, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. ABD ve İsrail, bu ateşkesin herhangi bir şekilde ihlalinin sonuçlarından sorumlu olacaktır.”

Lübnan bağlantısı ve çifte standart

Bu açıklamanın, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Şakif Kalesi’ni yeniden işgal etmesi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırı tehditlerinin ardından geldiği gözlemleniyor. Analistler, Irakçi’nin mesajının, son haftalarda artan ateşkes ihlallerine karşı bir “kırmızı çizgi” niteliği taşıdığını belirtiyor. Daha önce İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ABD’nin İsrail’in Lübnan’daki eylemlerine göz yummakla kalmayıp doğrudan destek verdiği eleştirilerinin sıkça dile getirildiği hatırlatılıyor.