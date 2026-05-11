Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Trump, ekonomik memnuniyetsizliği sömürerek iktidara geri döndü, ancak şimdi aynı kriz Cumhuriyetçiler için en büyük tehdit haline geldi. Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı CNN analizine göre, ABD’nin iki büyük partisi arasında sürekli el değiştiren iktidar artık “yeni normal” olarak tanımlanıyor. Analistler, bu durumun temel nedeninin yaygın ekonomik hoşnutsuzluk ve hükümetlerin halkın geçim sorunlarını çözmekteki acizliği olduğunu belirtiyor. 2000 yılından bu yana yapılan 13 önemli seçimin 11’inde Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi veya Senato kontrolünün Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında el değiştirmesi, 20. yüzyılda çok daha nadir görülen bir istikrarsızlık tablosu çiziyor. Bu döngü, emperyalist merkezlerdeki siyasi sistemin kendi iç çelişkilerini açıkça gözler önüne seriyor: Dışarıda savaşlar finanse edilirken, içeride vatandaşın alım gücü çöküyor.

CNN analizine göre Donald Trump’ın sürekli düşen popülaritesi, Demokratların Kasım 2026’daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’ni ve hatta Senato’yu geri alma şansını artırdı. Bu eğilim, son yıllarda ABD’de şekillenen aynı siyasi istikrarsızlık döngüsünün devamı olarak yorumlanıyor. Analizin en çarpıcı bulgusu ise Amerikalı seçmenlerin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan bağımsız ve kararsız kitlenin artık kültürel ve kimlik temelli tartışmalardan çok, ekonomik durumu ana kriter olarak belirlemesi. Gelir eşitsizliğinin artması, ücret artışlarının yavaşlaması ve pandemi sonrası enflasyon baskısı, birçok Amerikalı ailenin, özellikle üniversite eğitimi olmayan kesimin, yaşam koşullarının bir önceki nesilden daha zor hale geldiğini hissettiriyor. Oysa bilimsel ekonomik veriler çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: Uzmanlar, 1970’lerden bu yana gelir eşitsizliğinin engellenebilmiş olması halinde, bugün ortalama Amerikan ailesinin gelirinin yaklaşık 30 bin dolar daha yüksek olacağını hesaplıyor. Bu rakam, ülkenin servetini Pentagon’un sınırsız askeri harcamalarına ve İsrail’e yönelik yıllık 3.8 milyar dolarlık koşulsuz yardıma kanalize eden bir sistemin aslında kendi vatandaşını nasıl yoksullaştırdığının sayısal itirafıdır.

Trump, 2024 seçimlerinde aynı ekonomik memnuniyetsizliği kullanarak iktidara geri dönmeyi başardı, ancak şimdi bu kriz Cumhuriyetçiler için en büyük tehdide dönüştü. Raporda, bağımsız seçmenlerin 2017’den bu yana neredeyse hiçbir zaman ekonomiye dair olumlu bir bakış açısına sahip olmadığı, benzin ve gıda fiyatlarının hâlâ onların yargılamasındaki en belirleyici faktör olduğu vurgulanıyor. Bu durum, Trump’ın popülist söylemleriyle beslediği öfkenin şimdi kendisine ve partisine geri döndüğü klasik bir “bumerang etkisi” yaratıyor.

CNN analizi ayrıca bu istikrarsızlığın bir kısmını hükümetlerin, özellikle de Trump yönetiminin, aşırı ve tamamen partizan eylemlerine bağlıyor. “Tek büyük ve güzel yasa tasarısı” gibi büyük yasaların çıkarılmasında partizan mekanizmaların yaygın kullanımı ve idari emirlere aşırı bağımlılık, karşı kanadın tepkisini şiddetlendirerek siyasi kutuplaşmayı artırdı. “Kimlik Krizi” kitabının yazarı Lynne Vaver gibi bazı siyaset analistleri, Trump’ın ABD siyasetini ekonomik meselelerden kimlik ve kültür tartışmalarına kaydırdığını düşünüyor. Bu değişim, partizan tabanlarını aşırı derecede kitleselleştirerek, seçmenlerin yaklaşık yüzde 85’ini iki partiden birine sıkı sıkıya bağladı. Geriye kalan küçük bağımsız kesim ise her seçimde iktidar partisini cezalandırma işlevi görüyor. Bu mekanizma, demokratik bir sistem olarak tanımlanan yapının aslında ne kadar kırılgan ve tepkisel olduğunu, uzun vadeli çözümler üretmekten aciz olduğunu gösteriyor.

Rapor nihayetinde ABD’nin siyasi geleceğine dair endişe verici bir tablo çiziyor: Ne Demokratlar ne de Cumhuriyetçiler, mevcut Trump yönetimi de dâhil olmak üzere, sıradan insanların temel sorunlarına henüz etkili bir yanıt verebilmiş değil. Analistlere göre, yaşam maliyeti krizi ve ekonomik eşitsizlik çözülmediği sürece ABD, sürekli ve yıpratıcı iktidar değişim döngüsüne mahkûm olacak. Trump’ın popülist sloganlarla ateşlediği, ancak durduramadığı bu döngü, Amerikan emperyalizminin içerideki yüzünü ifşa ediyor: Dünyanın dört bir yanında “özgürlük ve demokrasi” adına savaş açan bir sistem, kendi vatandaşına refah vaat edemez hale gelmiştir. İsrail yanlısı lobilerin Kentucky’deki ara seçimde savaş karşıtı bir adayı hedef alarak devre dışı bırakması gibi örnekler, ABD siyasetinde dış müdahalelerin iç dinamikleri nasıl zehirlediğinin somut kanıtıdır.