ABD’nin İran Gerilimi İçin Harcadığı Tutar Tartışma Yarattı: 71 Günde 77 Milyar Dolar İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin İran merkezli askeri operasyonları ve bölgedeki artan askeri varlığının ekonomik boyutu yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Pentagon verileri ile bağımsız savunma izleme platformlarından derlenen analizlere göre, Washington yönetiminin İran bağlantılı askeri faaliyetler için yaptığı harcamaların son 71 günde 77 milyar doları geçtiği iddia edildi.

Söz konusu maliyetin; hava operasyonları, füze savunma sistemleri, donanma faaliyetleri, lojistik destek, mühimmat sevkiyatı ve bölgedeki askeri üslerin güçlendirilmesi gibi kalemlerden oluştuğu belirtiliyor. Analizlerde özellikle Körfez’de konuşlandırılan uçak gemileri ve hava savunma unsurlarının yüksek operasyon maliyetine dikkat çekildi.

Bağımsız izleme kuruluşları, savaş ve kriz dönemlerinde günlük askeri harcamaların olağan bütçe seviyelerinin çok üzerine çıktığını belirterek, mevcut operasyon temposunun günlük maliyeti milyar dolar sınırına yaklaştırdığını öne sürüyor.

ABD kamuoyunda ise artan savunma harcamalarının ekonomik etkileri yeniden tartışılmaya başlandı. Bazı siyasetçiler, uzun süreli askeri gerilimlerin federal bütçe üzerindeki baskıyı artırabileceğini savunurken, yönetim yanlısı çevreler ise bölgedeki askeri varlığın “stratejik güvenlik gerekliliği” olduğunu ifade ediyor.

Ekonomistler, enerji yollarının güvenliği ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin küresel piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgularken, bölgede yaşanabilecek yeni bir tırmanmanın hem enerji fiyatlarını hem de savunma harcamalarını daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.