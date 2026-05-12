FETÖ Operasyonunda 43 Kişi Tutuklandı: 33 İlde Eş Zamanlı Baskınlar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik jandarma birimlerince yürütülen soruşturma kapsamında 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 69 şüpheliden 43’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlık yetkilileri, operasyonun örgütün hücre evleri ve finans ağına yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda planlandığını belirtti. Şüphelilerin örgütün farklı yapılanmalarında aktif rol aldığı ve aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve ByLock kullanımına ilişkin deliller ele geçirildi. Adli Tıp uzmanları, ele geçirilen elektronik cihazların incelenmesine başladı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, tutuklanan 43 kişi arasında örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı değerlendirilen isimler bulunuyor. Şüphelilerin bir kısmının yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla düzenli iletişim halinde olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’ye yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, “Terör örgütlerinin her türlü faaliyetine karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan ancak serbest bırakılan 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Güvenlik uzmanları, son dönemde FETÖ’nün yeniden yapılanma çabalarına karşı istihbarat birimlerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtiyor. Uzmanlar, örgütün özellikle dijital platformlar üzerinden iletişim kurma yöntemlerini değiştirdiğine dikkat çekiyor.

Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma gizliliği bulunduğu için ek bilgi paylaşılmazken, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü ifade edildi.