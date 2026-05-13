Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı üzerindeki tartışmaların odağında, uluslararası deniz hukukunun kesin geometrik kuralları yatıyor. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne atıfla yapılan değerlendirmelere göre, İran’ın karasularını 12 deniz mili olarak belirlemesi ve Umman’ın aynı prosedürü izlemesi sonucunda, boğazın en dar noktalarında iki ülkenin egemenlik alanları çakışıyor ve tamamen örtüşüyor. Bu geometrik gerçeğin sonucu ise çarpıcı: Boğazın ana geçiş kanallarında uluslararası su niteliği taşıyan tek bir damla dahi bulunmuyor.

12 deniz mili kuralı ve jeometrik zorunluluk

İran, İslam Cumhuriyeti olarak Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki karasularının genişliğini 12 deniz mili olarak belirlemiştir. Umman Krallığı da tamamen aynı prosedürü uygulamaktadır. Hürmüz Boğazı, İran adaları ile Umman kıyıları arasındaki en dar noktasında yaklaşık 21 deniz mili genişliğe sahiptir. İran kuzey kıyısından güneye doğru 12 deniz mili, Umman ise Musandam Yarımadası’ndan kuzeye doğru 12 deniz mili karasuyu uzattığında, iki ülkenin toplam karasuları 24 deniz milini bulur. Bu, boğazın o noktadaki toplam genişliğini üç deniz mili aşar. Sonuç geometrik olarak kaçınılmazdır: İran ve Umman’ın karasuları Hürmüz Boğazı’nın ortasında çarpışmakta ve örtüşmektedir.

Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 34. Maddesi, bu gerçeği daha da netleştirmektedir. Madde, uluslararası seyrüsefer için kullanılan boğazlardan geçiş rejiminin, bu boğazları oluşturan suların hukuki statüsünü hiçbir şekilde etkilemediğini hükme bağlamaktadır. Ayrıca, kıyıdaş devletlerin bu sular, hava sahası, deniz yatağı ve toprak altı üzerindeki egemenlik ve yargı yetkisinin kullanılmasını da etkilemez. Uluslararası toplum ancak İran’ın belirlediği kurallar çerçevesinde bu sulardan geçiş hakkına sahiptir. Bu geçiş hakkı, gemilerin hızlı ve kesintisiz hareketi ile sınırlıdır ve deniz yatağına sabit altyapı döşenmesini kapsamaz. Deniz yatağı üzerindeki egemenlik, iletişim kabloları, enerji boru hatları ve araştırma faaliyetleri için kullanılsa dahi, tamamen İran’ın münhasır yetki alanındadır.

Emperyalist söylem ve uluslararası su yalanı

Batılı medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının “uluslararası sular” ifadesini ısrarla tekrarlaması, uzmanlara göre bir bilişsel ve hukuki savaş stratejisinin parçasıdır. Bu tekrar, İran’ın dünyanın en hayati su yollarından biri üzerindeki meşru egemenliğini küçültmeyi ve gayrimeşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Oysa gerçek şu ki, Hürmüz Boğazı uluslararası sular olmamıştır ve asla da olmamıştır. ABD ve İsrail’in emperyalist politikaları, bu gerçeği görmezden gelerek bölgede keyfi bir güç gösterisi yapmaya çalışmakta, ancak uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal etmektedir.

Tarihsel olarak bakıldığında, büyük güçlerin kendi çıkarlarına uymadığında uluslararası hukuku hiçe sayma geleneği yeni değildir. ABD, kendisi için uygun olduğunda Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni referans gösterirken, egemenlik haklarının kendi aleyhine işlediği durumlarda “seyir özgürlüğü” söylemine sığınmaktadır. Bu çifte standart, emperyalist politikaların tipik bir yansımasıdır.

Unutulan boyut: Denizaltı internet kabloları ve dijital egemenlik

On yıllardır Hürmüz Boğazı etrafındaki uluslararası söylem neredeyse tamamen geleneksel boyutlara odaklanmıştı: petrol tankerlerinin seyrüsefer özgürlüğü, enerji akışlarının güvenliği ve ticari ile askeri gemilerin geçişini düzenleyen hukuki rejim. Ancak bu dar çerçeve, stratejik koridorun en hayati yeni boyutlarından birini sistematik olarak görmezden geldi: Deniz yatağında bulunan fiber-optik iletişim altyapısı.

Bu kablolar, arasında Hindistan merkezli Tata Communications’a ait FALCON, Gulf Bridge International (GBI) sistemi ve TGN-Gulf sistemi gibi büyük sistemler bulunmakta olup, sadece Basra Körfezi bölgesinin değil, tüm dünyanın dijital ekonomisinin omurgasını oluşturmaktadır. Uluslararası internet trafiğinin yaklaşık yüzde 99’unu ve yaklaşık 10 trilyon dolarlık günlük finansal işlemi taşımaktadırlar.

İran’ın yeni stratejik hamlesi: Egemenlik haklarını kullanmak

ABD-İsrail saldırgan savaşının ve ardından gelen deniz haydutluğunun ardından, raporlara göre İran, Hürmüz Boğazı’nın sularından geçen denizaltı internet kabloları üzerindeki uzun süredir uykuda olan egemenlik haklarını kullanmaya hazırlanıyor. Bu stratejik yeniden yönelimin, yıllık yüzlerce milyon dolar gelir sağlaması ve küresel veri iletiminin yasal ve ekonomik mimarisini kökten yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

İran’ın bu hamlesi, ruhsatlandırma gereklilikleri, transit ücretleri, yabancı teknoloji şirketleri üzerinde İran yargı yetkisi ve kablo bakım ile onarım operasyonları üzerinde münhasır İran kontrolü gibi unsurları içeren kapsamlı bir yönetişim modeli etrafında şekilleniyor.

Zıt görüş: Batı’nın “seyir özgürlüğü” argümanı ve eleştirisi

ABD ve müttefikleri, İran’ın bu tür bir adımını “uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün ihlali” ve “küresel internetin parçalanması” olarak nitelendiriyor. Batılı yetkililere göre, denizaltı kabloları küresel bir kamu malı niteliğindedir ve tek bir devletin egemenlik iddiasına tabi olmamalıdır. Ancak hukuk uzmanları, bu argümanın Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 34. Maddesi’yle doğrudan çeliştiğini belirtiyor. Sözleşme, kabloların özel statüsünü tanımamakta ve kıyıdaş devletin deniz yatağı üzerindeki tam yetkisini korumaktadır. Bu nedenle, İran’ın hamlesi hukuken tartışmasız bir şekilde meşrudur. Batı’nın itirazı, hukuktan ziyade emperyalist çıkarların bir tezahürüdür.

Sonuç: Gerçeklik inkar edilemez

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki karasularının geometrik üstünlüğünü her zaman savunmuştur. Şimdi ise bu yasal gerçeği, modern dünyanın en hayati altyapılarından biri üzerinde egemenlik kurmak için kullanma kararı almıştır. Bu karar, sadece ekonomik getiri sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda emperyalist güçlerin on yıllardır bölgede keyfi uygulamalarını sürdürmesine izin verilen hukuki boşluğu da kapatacaktır.