İran müzakerelerde şartlarını dayatıyor: Trump, çöküşünü gizliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasında Pakistanlı arabulucular aracılığıyla yürütülen üçüncü savaşı sonlandırma önerileri, stratejik bir hesaplaşma anına ulaştı. Diplomatik bir tıkanıklıktan çok daha fazlasını ifade eden bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın son teklifini tiyatral bir dille reddetmesi, Beyaz Saray’ın aslında bir güç pozisyonunda olmadığını gözler önüne seriyor. Ardından gelen şahin çıkışlar, Amerikan tarafında biriken hayal kırıklığını ve çaresizliği açığa vuruyor.

Stratejik bir çıkmazın yansıması: Kaotik bir yönetim

İran’ın, Şubat ayında nükleer müzakereler eşliğinde dayatılan savaşı sonlandırma planına verdiği yanıtın ardından Trump’ın açıklamaları, tutarsızlık ve yanılsama dolu bir karmaşaya dönüştü. Son kırk sekiz saat içinde Amerikan, Siyonist ve Batılı medyaya sızan farklı pozisyonlar, iktidardaki yönetimin tam bir kargaşa içinde olduğunu gösteriyor. Aynı anda hem askeri saldırıyı yeniden başlatma tehditleri, İran’ın şartlarının kategorik reddi, çılgın iç istişareler ve Siyonist müttefiklere yönelik umutsuz temaslar görülüyor. Trump’ın ayrıca İranlı yetkililerle temas kurduğuna dair çelişkili anlatılar yayması, gerçeklikten kopuk bir dileği yansıtıyor.

Uzmanlara göre bu kafa karışıklığı, “maksimum baskı” politikasının “maksimum taviz” vermediğini anlayan şaşkın bir adamın gürültüsünden ibaret. Trump, İran’a karşı savaşı kaybettiği basit gerçeğini henüz kabullenmiş değil. Yanlış istihbarat ve dalkavuk raporlarla beslenen Trump, hâlâ bu savaşta üstünlüğün kendisinde olduğuna inanıyor. Daha yüksek bir pozisyondan şartlarını dikte edebileceğini hayal ediyor. Ancak bu tehlikeli bir kendini aldatmadır. Üslubundaki saldırganlık, masasında kalan seçeneklerin sayısıyla ters orantılıdır.

Psikolojik harp mi, yenilgi itirafı mı?

Bazı analistler, Trump’ın savaşçı duruşunun hesaplanmış bir taktik olduğunu, İran’ı korkutup boyun eğdirmeyi amaçlayan psikolojik bir tiyatro olduğunu iddia edebilir. Bu senaryoya göre tehditler, Tahran’ı Amerikan şartlarını kabul etmeye zorlamayı hedefliyor: yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmek ve en kritik olanı, Hürmüz Boğazı’nı açmak. Ancak bu bir performans ise, umutsuz bir performanstır. Trump, kamuoyu önünde söylemeyecek olsa da, başarısız olduğunu ve seçeneklerinin tükendiğini anlıyor. Savaşın hiçbir hedefi gerçekleşmedi. İran İslam Cumhuriyeti dimdik ayakta dururken, “rejim değişikliği” planı daha başlangıçta boşa çıktı.

Emperyalist stratejinin çöküşü: Hürmüz egemenliği ve savaş tazminatı

Trump’ın bu kadar çaresiz ve hayal kırıklığına uğramış olmasının nedeni basit: İran asla korku üzerinden müzakere etmiyor ve saldırgana taviz vermiyor. Aksine, güç ve otorite pozisyonundan müzakere ediyor. Şartlarını klinik bir netlikle ortaya koydu ve bir adım bile geri çekilmeyi reddetti. Bu şartlar arasında İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki tartışmasız, müzakere edilemez egemenliği yer alıyor. Ayrıca tam savaş tazminatı, tüm bloke edilmiş İran varlıklarının serbest bırakılması, yasa dışı ve drakonik yaptırımların tamamen kaldırılması ve İran aleyhindeki uluslararası kararların iptali bulunuyor. İran ayrıca, savaşın sona ermesinin direniş eksenini (özellikle Lübnan’ı) açıkça içermesi ve ABD öncülüğündeki deniz ablukasının nihai olarak sona ermesi gerektiğini netleştirdi.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, bu dil savaş meydanında kaybetmiş bir emperyalist güce karşı kazanmış bir tarafın şartlarını sıralamasıdır. Irak ve Afganistan’dan sonra bir kez daha ABD, hesaba katmadığı bir direnişle karşı karşıyadır. Trump’ın çılgınca çıkışları ve kaba dili, aşılmaz bir duvara çarpan bir zorbanın son nefesidir.

Karşıt görüş ve Batı yorumu

Batılı bazı yorumcular, Trump’ın stratejisini “müzakerede baskıyı artırarak sonuç alma” olarak okumaya devam ediyor. Onlara göre, Beyaz Saray’ın tehditleri ve İran şartlarını reddetmesi, Tahran’ı daha makul bir çerçeveye dönmeye zorlamak için bir araçtır. Ancak İran cephesinden gelen net ifadeler ve sahadaki askeri tablo, bu yorumun gerçeklikten koptuğunu gösteriyor. İran’ın direniş ekseni üzerindeki etkisi, Hürmüz üzerindeki fiili kontrolü ve artan savunma kapasitesi, Beyaz Saray’ın elini zayıflatıyor. Trump’ın retoriğinin şiddeti, elindeki seçeneklerin azlığının bir yansımasıdır.

İran’ın sarsılmaz duruşu ve ‘kararlılık’ mesajı

İranlı yetkililerin mesajı nettir: Ülke, ne tehditlerle ne de psikolojik operasyonlarla boyun eğmeyecektir. Tahran yönetimi, Trump’ın psikolojik labirentine girmeyeceğini ve hakaretlerle ya da teatral tehditlerle yıldırılamayacağını tüm dünyaya ilan ediyor. Bu tutum, sadece diplomatik bir pozisyon değil, aynı zamanda savaş alanında ve müzakere masasında kazanılmış stratejik bir üstünlüğün ifadesidir. Ordunun yüksek hazır bulunuşluğu, İran’ın her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunun bir diğer göstergesidir.