Lavrov: Batı, Rus petrolü almak isteyen ülkelere baskı uyguluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT India’ya verdiği röportajda Batı’nın, Rus petrolü satın almak isteyen ülkelere baskı uyguladığını, bunun “haksız bir oyun” ve “neokolonyal yöntemler” olduğunu söyledi.

Batı, herkes üzerinde Rus petrolünü satın almamaları için baskı kuruyor. Bu, haksız bir oyun. Kolonyal veya neokolonyal yöntemler bunlar. Farklı şekillerde tanımlayabilirsiniz, ancak biz bunu diğer insanları sömürme yöntemleri olarak görüyoruz.

Lavrov, bu baskı politikalarının, Batı’nın küresel enerji piyasasında kendi çıkarlarını dayatma girişiminin bir parçası olduğunu belirtti.