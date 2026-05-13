ABD Kongresi’nde savaş faturası krizi: Trump’ın 1.5 trilyon dolarlık bütçe talebine protesto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakanlığı Pentegon’un denetim başkanı, Senato Savunma Komitesi’nde yaptığı açıklamada, İran’a yönelik yasadışı askeri saldırının şu ana kadar 29 milyar dolara mal olduğunu itiraf etti. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de katıldığı oturum, savaşın maliyetinin yanı sıra, tükenen cephane stokları ve Beyaz Saray’ın ek bütçe talepleri nedeniyle gerilimli geçti. Oturumu basan protestocular ise “savaş suçlarına bütçe yok” diyerek Kongre’yi terk etti.

Pentagon’dan 29 milyar dolarlık itiraf

El-Cezire televizyonunun aktardığına göre, ABD Senatosu Savunma Komitesi’nde düzenlenen oturumda Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentegon’un denetim başkanı, İran’a yönelik başlatılan savaşın maliyeti ve askeri hazır durum hakkında ifade verdi. Denetim başkanı, “İran’a karşı yürütülen askeri operasyonların şu anki maliyeti yaklaşık 29 milyar dolardır” açıklamasını yaptı. Bu rakam, Brown Üniversitesi’nin daha önce açıkladığı 37.5 milyar dolarlık enerji maliyetinin yanına, doğrudan askeri harcamalar olarak ekleniyor.

Hegseth ise ateşkes anlaşmasının hâlâ geçerli olduğunu belirtirken, “Başkan Trump’ın talimatı üzerine ‘Özgürlük Operasyonu’nu istediğimiz zaman yeniden başlatabiliriz” tehdidinde bulundu. Bakan ayrıca, medyada ve hatta bazı senatörler tarafından dile getirilen “cephane stoklarının tükendiği” iddialarını yalanlayarak, “Görevlerimizi yerine getirmek için gerekli mühimmata sahibiz ve stoklarımızı artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Senatör Kelly’den çarpıcı eleştiri: “Mühimmat yıllarca yenilenemez”

Oturumda en sert eleştiri, eski astronot ve Arizona Senatörü Mark Kelly’den geldi. Kelly, CBS News’e verdiği röportajda dile getirdiği endişeleri burada da tekrarlayarak, Trump yönetiminin askeri harcama talebinin “şok edici” olduğunu söyledi. “Bugünkü talep, 5.5 yıl önce Senato’ya geldiğimdeki 700 milyar dolarlık bütçenin neredeyse iki katı. Bu, dünyanın geri kalanının toplam savunma harcamasına eşdeğer” diyen Kelly, Çin ve Rusya’nın İran’ı desteklemesine şaşırmadığını da ekledi.

Kelly’nin en dikkat çekici uyarısı ise cephane stoklarıyla ilgiliydi: “Pentagon bize belirli silahlar hakkında bilgi verdi. Rakamlar şok edici ve stoklarımızı ne kadar tükettiğimizi gösteriyor. Başkan, bizi stratejik bir hedef olmadan, bir plan olmadan, bir zaman çerçevesi olmadan savaşa soktu. Bu nedenle büyük miktarda mühimmat tükettik. Bunun anlamı, Amerikan halkı daha az güvende demektir. Savunma Bakanı’na bu mühimmatların yenilenmesinin ne kadar süreceğini sordum; yıllar süreceğini söylüor.”

Emperyalist maceranın yüksek faturası ve çifte standart

Uzmanlar, Pentegon’un 29 milyar dolarlık maliyet itirafının, ABD emperyalizminin bölgedeki maceracı politikalarının ne kadar ağır bir bedeli olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Irak ve Afganistan savaşlarından sonra bir kez daha ABD, uluslararası hukuku hiçe sayarak başlattığı bir savaşta, kendi vatandaşlarının vergilerini devasa bir bataklığa gömmüş durumda. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin Ortadoğu’daki her askeri müdahalesi, vaat edilenin aksine, uzun vadeli maliyetler, artan bütçe açıkları ve azalan caydırıcılıkla sonuçlanmıştır. Şimdi ise İran gibi bir ülkeye karşı girişilen bu operasyonun, sadece cephane stoklarını tüketmekle kalmayıp, küresel ölçekte ABD’nin askeri üstünlük algısına da ciddi bir darbe vurduğu ifade ediliyor.

Chris Murphy’den benzine vurgu: “Halk savaşın bedelini ödüyor”

Connecticut Senatörü Chris Murphy ise oturumda, savaşın Amerikan halkına maliyetini farklı bir boyutuyla gündeme getirdi. “Ülkenin birçok yerinde benzin galonu başına 6 doların üzerinde. Çiftlikler iflas ediyor. Savaşta bizi daha zayıf gösteren milyarlarca dolar harcanıyor” diyen Murphy, Cumhuriyetçilerin zamanını Trump’ın partilerinin faturalarını vergi mükelleflerine ödetmekle geçirdiğini söyledi. Murphy’nin bu açıklaması, Brown Üniversitesi’nin enerji maliyetlerine ilişkin 37.5 milyar dolarlık raporuyla birlikte değerlendirildiğinde, savaşın Amerikan vatandaşlarının günlük yaşamına doğrudan yansımasının boyutlarını gözler önüne seriyor.

Kongre’de protesto: “Savaş suçlarına bütçe yok”

Oturumun dikkat çeken bir diğer yönü ise protestocular oldu. Yayınlanan görüntülerde, Beyaz Saray’ın savaş politikalarını protesto eden göstericilerin Senato Savunma Komitesi oturumunu böldüğü ve Pentegon’un bütçe talebinin onaylanmamasını istediği görüldü. “Savaş suçlarına bütçe yok” sloganı atan protestoculardan biri, Kongre güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Bu protestolar, Amerikan toplumunda savaşa karşı artan bir hoşnutsuzluğun ve yönetimin politikalarına yönelik yükselen bir tepkinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Zıt görüş: Beyaz Saray’ın “meşru müdafaa” argümanı

Hegseth ve Trump yönetimi, savaşın başlatılmasını İran’ın bölgesel faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmesiyle gerekçelendirmeye devam ediyor. Savunma Bakanlığı yetkilileri, yapılan harcamaların ulusal güvenlik için gerekli bir yatırım olduğunu savunurken, cephane stoklarının tükenmesine ilişkin endişeleri “abartılı” olarak nitelendiriyor. Ancak Senato’daki Demokratların ve hatta bazı Cumhuriyetçilerin eleştirileri, Beyaz Saray’ın bu argümanlarının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Mark Kelly’nin “bizi stratejik bir hedef olmadan savaşa soktu” sözleri, bu eleştirinin özünü oluşturuyor.