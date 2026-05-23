Patrick Henningsen: Avrupa’daki Göç Baskısının Arka Planında Savaşlar ve Yaptırımlar Var

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerikalı gazeteci ve yazar Patrick Henningsen, Avrupa’da son yıllarda derinleşen göç krizine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Henningsen’e göre kıtada yaşanan baskının temelinde yalnızca düzensiz göç değil, yıllardır süren savaşlar, ekonomik istikrarsızlık ve dış müdahalelerin yarattığı geniş çaplı etkiler bulunuyor.

Henningsen, özellikle NATO’nun askeri müdahalelerinin ve bazı ülkelere uygulanan ekonomik yaptırımların, göç dalgalarını tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığını savundu. Ona göre bu süreç, milyonlarca insanı yaşadıkları ülkelerden ayrılmaya zorlayan bir zincirleme etki oluşturdu.

Gazeteci ayrıca, Orta Doğu ve çevresindeki dış politika mimarisinde İsrail’in etkisinin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, bölgesel dengelerin bozulmasının Avrupa’ya kadar uzanan sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Henningsen, göç krizinin bugünkü boyutuna ulaşmasının birden fazla siyasi ve askeri gelişmenin birikimi olduğunu vurguladı.

Avrupa’da göç konusu son dönemde yeniden iç siyasetin en sert tartışma başlıklarından biri haline gelirken, sınır güvenliği, entegrasyon ve kamu düzeni üzerindeki baskılar birçok ülkede hükümetleri zor durumda bırakıyor. Uzmanlar, krizin yalnızca Avrupa içi politikalarla değil, dış kaynaklı jeopolitik gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Henningsen’in açıklamaları, göç krizinin nedenlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, Avrupa’nın önümüzdeki dönemde hem insani hem de siyasi açıdan daha zor bir sınavla karşı karşıya kalabileceği yorumlarına yol açtı.