Washington’ın Gölgeli Diplomasisi: Netanyahu İran İle Ateşkes Masasından Uzak mı Tutuldu?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- The New York Times’ın İsrailli yetkililere ve sürece yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı dönemde Washington ile Tel Aviv arasında alışılmışın dışında bir diplomatik ayrışma yaşandı. Netanyahu, savaş stratejisi ve askeri güvenlik başlıklarında Beyaz Saray ile yakın bir mesai sürdürse de, ABD ile İran arasındaki diplomatik kanalın yürütülmesinde etkisiz bir konumda kaldı.

Söz konusu rapor, Washington yönetiminin bölgede topyekûn bir savaş riskini minimize etmek adına attığı diplomatik adımlarda İsrail’i denklemden çıkardığını işaret ediyor. Analistler, ABD’nin, İsrail’in İran’a karşı takındığı sert ve uzlaşmaz tutumun müzakere sürecine zarar vermesinden endişe duyduğu için bu yolu seçtiğini değerlendiriyor.

Bu durum, İsrail yönetiminin kendi sınırlarını ilgilendiren en kritik güvenlik başlıklarında dahi Washington tarafından “bekleme odasına” alındığı yönündeki tartışmaları alevlendirdi. Washington bir yandan İsrail’in savunma hakkına olan desteğini açıkça beyan ederken, diğer yandan Tahran ile yürüttüğü arka kapı diplomasisinde İsrail’i süreçten izole ederek, bölgedeki tansiyonu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Başbakan Netanyahu’nun bu izolasyona karşı nasıl bir yol izleyeceği ve ABD ile olan stratejik ortaklıkta bu durumun nasıl bir gerilime yol açacağı ise başkentlerde yakından izleniyor.