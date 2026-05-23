İran'a karşı savaş transatlantik ittifakını parçaladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’a karşı olası bir savaşın ABD’nin bölgedeki güç sınırlarını ortaya çıkardığı belirtilirken, eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in, ittifak üyelerine Washington’dan uzaklaşarak yeni bir koalisyon kurma çağrısı yaptığı aktarıldı. Körfez ülkelerinin güvenlik stratejilerini gözden geçirmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Haberi Mısır merkezli El-Meyadin haber sitesi, İran resmi ajansı Mehr’e dayandırdığı bir analizde duyurdu. El-Meyadin’in aktardığına göre, ABD’nin olası bir İran savaşında yaşayacağı askeri zorluklar ve Washington’ın bölgeden “kaçış” ihtimali, Amerikan uzun vadeli stratejik planlamasına ciddi zarar vermiş durumda.

Eski NATO liderinden flaş öneri

Anders Fogh Rasmussen’in, bu çerçevede NATO üyesi ülkelerden ABD’den mesafe almalarını istediği ve Washington’a karşı koyabilecek yeni bir ittifak kurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi. El-Meyadin, NATO gibi köklü ve stratejik derinliğe sahip bir ittifakın bile ABD tehditleri karşısında zor durumda kaldığını, bunun Körfez ülkeleri için bir uyarı niteliği taşıdığını yazdı.

Financial Times gazetesinin de konuya ilişkin bir değerlendirmesine yer verilen haberde, birçok Avrupa başkentinin, güvenlik ittifaklarını gözden geçirme ve 1970’lerdeki Helsinki Süreci benzeri bir anlayışla gerilimi azaltma fikrini onayladığı ve bu fikrin Riyad ile de görüşüldüğü belirtildi.

“Önce Amerika” doktrininin Körfez’e yansımaları

Haberde, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde ortaya atılan “Önce Amerika” şiarının artık yalnızca bir seçim sloganı olmadığı, önceliklerin yeniden düzenlenmesinde bir referans çerçevesine dönüştüğü vurgulandı. Bu anlayışa göre müttefiklerin korunması, doğuştan gelen bir hak veya çıkarlardan bağımsız bir ahlaki yükümlülük olarak değil, fiyatı yeniden belirlenebilen, azaltılabilen veya iptal edilebilen stratejik bir hizmet olarak tanımlanıyor.

Trump yönetiminin Almanya’dan binlerce asker çekme kararı ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik benzer tehditlerin, askeri konum değişikliğinin yalnızca teorik bir fikir olmadığını gösterdiği ifade edildi. Bu durum, ABD’nin güvenlik vaatlerine bel bağlamanın Beyaz Saray, Pentagon ve iç siyasetin hesaplamalarına bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Trump döneminde Körfez ülkelerine üç yönlü baskı

Haberde, Trump yönetiminin Körfez ülkelerine yönelik politikaları üç başlık altında özetlendi:

1. Güvenlik karşılığında ödeme mantığı: Trump’ın Körfez ülkeleriyle ilişkiyi saf bir ticari mantıkla yeniden tanımladığı ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığının yüksek bir bedeli olması gerektiğini açıkladığı aktarıldı. Bu mantığın riskinin, yalnızca ekonomik maliyeti artırmakla kalmayıp, güvenliğin devamını da ödenen bedelin yeterliliğine bağlaması olduğu belirtildi.

2. Koşullu siyasi koruma: ABD’nin güvenlik şemsiyesini, belirli siyasi düzenlemelerin veya İsrail ile normalleşme gibi projelerin kabulüne bağladığı kaydedildi.

3. Doğrudan askeri müdahaleye hazırlıksızlık: “Önce Amerika” stratejisinin, Washington’un Ortadoğu çatışmalarına katılma isteğini fiilen azalttığı belirtildi. Bu durumun, ABD’nin bazı senaryolarda yapabileceği en fazla şeyin silah ve istihbarat desteği sağlamak olduğu, saha çatışmasının maliyetine katlanmayacağı şeklinde yorumlandığı aktarıldı.

ABD güvenlik şemsiyesinin sınırları

Son yıllardaki krizlerin, ABD askeri varlığının mutlaka aşılmaz bir kalkan veya Körfez egemenliğinin her türlü tehdide karşı garantisi anlamına gelmediğini gösterdiği ifade edildi. Mevcut askeri üslerin saldırıları veya sahadaki gelişmeleri engellemediği, Washington’ın en büyük risk anında önce kendi askerlerinin güvenliğini düşünerek varlıklarını kaydırabileceği ve bu durumda müttefiklerini daha kırılgan bir konumda bırakabileceği belirtildi.

Ayrıca Patriot ve THAAD gibi gelişmiş sistemlere sahip olmanın, insansız hava aracı veya füze saldırılarının kritik hedefleri vurmasını engellemeye yetmediği vurgulandı.

Körfez için dört stratejik seçenek

Haberde, ABD’ye saf bağımlılık modelinin aşındığı ancak bunun stratejik bağımsızlık ilanı anlamına gelmediği, daha gerçekçi ve kademeli bir yol izlenmesi gerektiği kaydedildi. Körfez ülkeleri için dört ana seçenek sıralandı:

1. Körfez savunma entegrasyonu: Kendi kendine yeten bir kapasite oluşturmak için ortak hava savunma ve erken uyarı sistemi kurulması, ortak komuta yapılarının geliştirilmesi ve ortak bir savunma sanayi tabanına yatırım yapılması öneriliyor. Ancak siyasi ve egemenlik engellerinin bulunduğu, bunun imkânsız olmadığı ancak güçlü bir siyasi irade gerektirdiği belirtiliyor.

2. Dış ortaklıkların çeşitlendirilmesi: Tek bir müttefike bel bağlamanın riskleri nedeniyle, savunma ve diplomatik ortaklıkların çeşitlendirilerek “çoklu güvenlik ağı” oluşturulması fikri işleniyor.

3. İran ile doğrudan etkileşim: Haberde en düşük ihtimal olarak görülse de, en sürdürülebilir bölgesel güvenlik mantığıyla en çok bağlantılı seçenek olarak tanımlanan bu yol, coğrafyanın dayattığı stratejik bir birliktelik olarak sunuluyor. Ekonomik işbirliği, enerji ve ulaştırma bağlantıları, seyrüsefer güvenliğinde koordinasyon gibi düşük çatışmalı dosyalarla başlayıp, saldırmazlık ilkeleri, egemenliğe saygı ve tırmanışı önleme mekanizmalarına doğru ilerlenebileceği ifade ediliyor.

4. İç caydırıcılık: Füze yetenekleri, özel kuvvetler, siber ve asimetrik harp alanlarında bağımsız bir caydırıcılık oluşturulması. Ancak bunun mali, teknolojik ve siyasi engellerinin yanı sıra, Körfez düzeyinde sağlanmamış operasyonel koordinasyon gerektirdiği belirtiliyor.

Çin, Rusya, Pakistan ve Mısır’ın olası rolleri

Haberde, bölgesel güvenlik sisteminin dış güçlerle koordinasyonu ancak onlara bağımlı olmaması gerektiği vurgulanıyor. Bu çerçevede:

Çin’in , İran ve Körfez ülkeleriyle dengeli ilişkileri ve pragmatik yaklaşımı nedeniyle dengeleyici bir rol oynayabileceği,

Rusya’nın , İran’la yakın ilişkileri ve bazı Körfez ülkeleriyle enerji ve siyasi bağları sayesinde diplomatik destek ve alternatif silah seçenekleri sunabileceği, ancak Ukrayna savaşı gibi angajmanlarının rolünü sınırladığı,

Pakistan’ın , geleneksel Körfez bağları ve İran’la komşuluk ilişkisi nedeniyle arabuluculuk yapabileceği, ancak kendi iç ve bölgesel çıkarları nedeniyle doğrudan çatışmaya girmekten kaçınacağı,

Mısır’ın ise Arap dengesi unsuru olarak, nüfusu, askeri ve siyasi ağırlığıyla Körfez istikrarından doğrudan çıkar sahibi olduğu belirtiliyor.

Üç olası senaryo

Habere göre Körfez güvenliği için üç senaryo öngörülüyor: