ABD’de iç çatlak derinleşiyor: Trump’a parti içi isyan büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de Cumhuriyetçi Parti içinde, Donald Trump yönetimine yönelik iç muhalefetin belirginleştiği ve 2026 ara seçimleri öncesinde ciddi bir siyasi ayrışmanın ortaya çıktığı bildirildi. CNN’in aktardığına göre birçok Cumhuriyetçi siyasetçi, Trump’ın tartışmalı kararları ve kişisel girişimlerinin seçimlerde partiye ağır maliyetler doğurmasından endişe ediyor.

Parti içindeki gerilimin merkezinde, Trump’ın “Biden döneminin siyasallaştırılmış mağdurları” için oluşturulmasını istediği 1,776 milyar dolarlık fon teklifi yer alıyor. Bu fonun, 6 Ocak Kongre baskınına karışan bazı isimleri de kapsayabileceği iddiası, Cumhuriyetçiler arasında dahi “siyasi intihar” olarak nitelendirilen sert eleştirilere yol açtı. Aynı zamanda Beyaz Saray için lüks bir balo salonu inşası talebi de “gereksiz ve kişisel harcama” eleştirileriyle karşılandı.

Senato’daki bazı Cumhuriyetçi üyeler, Trump’ın her girişimine otomatik destek vermenin seçimlerde koltuk kaybına yol açabileceğini açıkça dile getirirken, “artık bu tür kişisel projelerin siyasi bedelini ödemek istemiyoruz” yönündeki açıklamalar dikkat çekti. Bu durum, partide Trump’a koşulsuz bağlılık döneminin zayıfladığına işaret eden önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Trump’ın parti içi ön seçimlerde radikal adayları desteklemesi de Cumhuriyetçi Kongre üyeleri arasında yeni bir rahatsızlık dalgası oluşturdu. Özellikle Teksas’taki bazı yarışlarda mevcut senatörlere karşı yapılan açık desteklerin, parti içi dengeleri daha da gerdiği ifade ediliyor.

Siyasi analistlere göre bu gelişmeler, ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin 2026 ara seçimlerine giderken ciddi bir iç hesaplaşma sürecine girdiğini ve Trump faktörünün artık sadece Demokratlarla değil, kendi partisi içinde de tartışma konusu haline geldiğini gösteriyor. Artan bölünme, seçimlerde Cumhuriyetçilerin performansını doğrudan etkileyebilecek bir risk unsuru olarak görülüyor.