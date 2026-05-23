Jeffrey Sachs’tan Beyaz Saray’a Ağır İtham: “ABD Dış Politikası Artık Tam Bir Kanunsuzluk”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Akademik kariyeri ve küresel ekonomi konusundaki keskin analizleriyle tanınan Profesör Jeffrey Sachs, Washington yönetiminin son dönemdeki dış politika hamlelerini yerden yere vurdu. Sachs, uluslararası ilişkilerin temel prensiplerinin terk edildiğini savunurken, ABD’nin küresel düzendeki rolünün artık “kurallara dayalı sistemden uzaklaşıp, tamamen keyfi bir çizgide ilerlediğini” vurguladı.

Sachs’ın hedef tahtasında ise Başkan Donald Trump vardı. Trump’ın dış politika kararlarının stratejik bir derinlikten yoksun olduğunu ve bunun küresel güvenlik mimarisini tehlikeye attığını belirten Sachs, Başkan’a yönelik suçlamalarını “sorumsuzluk” vurgusuyla birleştirdi. Ekonomist, özellikle belirli bölgelerdeki müdahalelerin ve diplomatik süreçlerin, hukuki bir zemin olmaksızın, kişisel çıkarlar ve anlık siyasi hesaplar doğrultusunda yönetildiğini savundu.

Sachs’ın bu çıkışı, ABD içindeki entelektüel çevrelerde de geniş yankı buldu. Birçok uzman, Sachs’ın “kanunsuzluk” tanımının, ABD’nin geleneksel müttefikleri üzerindeki baskı kurma yöntemlerini de kapsadığını düşünüyor. Trump yönetiminin “önce Amerika” mottosuyla yürüttüğü politikaların, aslında Washington’ın uluslararası hukuk karşısındaki meşruiyetini aşındırdığını dile getiren Sachs, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yaşanan bu polemik, ABD dış politikasına yön veren isimlerin kendi içlerinde bile ne kadar derin bir bölünme yaşadığının yeni bir kanıtı olarak görülüyor. Trump yönetiminin bu ağır ithamlar karşısında nasıl bir tutum takınacağı şimdiden merak konusu olsa da, Jeffrey Sachs gibi bir ismin dile getirdiği bu sert eleştiriler, Washington’ın dış dünyadaki imajına yönelik tartışmaları önümüzdeki günlerde daha da alevlendireceğe benziyor.