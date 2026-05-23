Siyonist vahşetin yeni boyutu: Esirlere ve aktivistlere karşı çirkin muamele

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail güçlerinin, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Dünya Direniş Filosu’na (As-Sumud) ait uluslararası sularda bulunan onlarca tekneye el koyduğu, yüzlerce aktivisti gözaltına aldığı ve bunlardan bazılarının işkence gördüğü belirtildi. İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, aktivistleri aşağılayıp övünerek paylaştığı görüntüler uluslararası tepkiye yol açarken, İsrail ordusu içinden Ben-Gvir’in stratejik bir “sabotaj” yaptığına dair eleştiriler geldi.

İran resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, Dünya Direniş Filosu (As-Sumud) bu kez 14 Mayıs 2026’da Türkiye’nin Marmaris kentinden Akdeniz’e açıldı. İçlerinde “Özgürlük Filosu” koalisyonuna ait 5 teknenin de bulunduğu 54 gemiden oluşan filoda, 40’tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist yer aldı. Gemilerin rotası, İsrail’in on yılı aşkın süredir sürdürdüğü deniz ablukasını delerek Gazze’ye ulaşmaktı.

Uluslararası sularda müdahale ve gözaltılar

Habere göre, İsrail donanması filoya uluslararası sularda müdahale ederek onlarca tekneye el koydu. Yüzlerce aktivist gözaltına alınırken, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu katılımcıların bir kısmının işkence gördüğü aktarıldı. İsrail güçlerinin aktivistleri kelepçelediği, darp ettiği ve insan onurunu zedeleyen muamelelere maruz bıraktığı belirtiliyor.

Bu olay, İsrail’in geçen yıldan bu yana Gazze yolundaki yardım gemilerine yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. Aktivistle mücadelede kullanılan yöntemlerin, İsrail’in Filistinli mahkumlara karşı on yıllardır sergilediği sistematik muameleyi yansıttığı ifade ediliyor.

Ben-Gvir’in paylaştığı görüntüler tepki çekti

İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, gözaltındaki aktivistleri aşağılayarak övündüğü bir video yayınladığı ve bu görüntülerin uluslararası kamuoyunda geniş tepkiye yol açtığı kaydedildi. Görüntülerde, kelepçeli aktivistlerin diz çöktürüldüğü ve İsrail ulusal marşını dinlemeye zorlandığı anların yer aldığı belirtildi.

Katar hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, aktivistlerin maruz kaldığı muamelenin, Filistinlilerin on yıllardır işgal altında yaşadığı vahşetin boyutlarını gözler önüne serdiğini belirtti ve bu eylemlerin uluslararası hukuka veya insan onuruna saygı göstermeyen sistematik bir İsrail yaklaşımını yansıttığını vurguladı.

Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve Kanada’nın, İsrail büyükelçilerini konuyla ilgili resmi açıklama istemek üzere bakanlıklarına çağırdığı öğrenilirken, Birleşik Krallık’ın Ben-Gvir’in paylaştığı görüntüler karşısında şok olduğu ifade edildi. Bazı ülkeler ise Ben-Gvir’in eylemlerinin, başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki kabinenin Gazze halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce aranan Netanyahu’nun da onayladığı şiddet temelli genel bir yaklaşımı yansıttığını dile getirdi.

Mavi Marmara’dan bugüne: 16 yıllık karanlık sicil

Haberde, İsrail’in bu tür eylemlerinin yeni olmadığı, geçmişte de benzer saldırılar düzenlediği hatırlatıldı. Sadece 20 gün önce, Yunanistan açıklarında 100 tekneden oluşan bir yardım filosuna saldırı düzenlendiği belirtildi. Yine iki hafta önce, Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi başkanı Yusuf Acîse’nin, İsrail gözaltında cinsel şiddet, yerde sürüklenme, kelepçeleme ve göz bağlama gibi işkencelere maruz kaldığını söyleyen aktivistlerin ifadelerini paylaştığı aktarıldı.

Filodan İrlandalı aktivist Tara O’Grady’nin ise El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı sonrası 32 aktivistin hastaneye kaldırıldığını söylediği ve özellikle İspanyol ile Brezilyalı iki aktivistin kanlar içinde kaldığını, yüzlerinde ve vücutlarında morluklar oluştuğunu anlattığı kaydedildi.

Bu olayların en kanlı örneğinin ise Mayıs 2010’da, uluslararası sularda Gazze ablukasını kırmaya çalışan Türk gemisi Mavi Marmara’ya yapılan saldırı olduğu hatırlatıldı. Saldırıda 10 Türk aktivistin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistinli mahkumlarda sistematik işkence

Haberde ayrıca İsrail’in bu davranışlarının yalnızca yardım gemileriyle sınırlı olmadığı, Filistinli mahkumlara yönelik on yıllardır süregelen sistematik işkence ve kötü muamelenin de benzer bir örüntü sergilediği vurgulandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Samin el-Haytan’ın, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde işkence, kötü muamele ve insanlık dışı koşullar sonucu en az 90 Filistinli mahkumun ölümünün doğrulandığını açıkladığı aktarıldı. El-Haytan’ın, mahkumların sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını ve buna vahşi cinsel şiddetin de dahil olduğunu, çocuklara yönelik tecavüz vakalarının da bulunduğunu söylediği kaydedildi.

İsrail gazetesi Haaretz’in geçen haftaki başyazısında, Filistinli mahkumların gözaltı koşullarının ciddi şekilde kötüleştiğine dikkat çektiği ve bu durumun Ben-Gvir’in insanlık dışı politikalarına bağlanarak onlarca mahkumun işkenceden, açlıktan ve hastalıktan öldüğünü yazdığı belirtildi. Aynı gazete, kalan mahkumların ise “hayalet ve iskelete döndüğünü” aktardı.

New York Times yazarı Nicholas Kristof’un ise İsrail hapishanelerindeki vahşete dair bir makale kaleme aldığı ve bu makalenin siyasi ve medya çevrelerinde büyük şok etkisi yarattığı ifade edildi. 14 eski Filistinli mahkumun ifadelerine dayandırılan makalenin ardından İsrailli yetkililerin gazeteye sert bir şekilde saldırdığı ancak makalede cinsel saldırı ve insan hakları ihlallerinin detaylı şekilde anlatıldığı belirtildi.

İsrail içinden Ben-Gvir’e tepki: “Stratejik sabotaj”

Öte yandan, uluslararası tepkilerin büyümesi üzerine İsrail içinde de Ben-Gvir’e yönelik eleştiriler yükseldi. İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un internet sitesinde yer alan habere göre, üst düzey İsrail askeri yetkilileri Ben-Gvir’in davranışlarına öfke duydu ve bunu İsrail’e yönelik “stratejik bir sabotaj” olarak nitelendirdi. Askeri kaynakların, İsrail’in aktivistlere yönelik muamelesinin dünya medyasında manşet olmasını engellemeye çalıştıklarını ancak Ben-Gvir’in “her şeyi mahvettiğini” söyledikleri aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ise olayla ilgili olarak aktivistlere yönelik muameleyi doğrudan kınamadığı, sadece “Ben-Gvir’in aktivistlere yaklaşımının İsrail’in değer ve standartlarıyla uyumlu olmadığını” söylemekle yetindiği belirtildi. Netanyahu ayrıca, filonun durdurulması konusunda İsrail’in hakkını savunarak, filonun komutanına yaptığı telefon görüşmesinde, “Gazze’de Hamas’a yönelik ablukamızı kırmaya yönelik şeytani bir planı boşa çıkarıyorsunuz” dedi.