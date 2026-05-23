Yeşil Kartta Yeni Dönem: ABD, Başvuruları Ülke Dışına Taşıdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de kalıcı oturum hakkı almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir karar yürürlüğe girdi. USCIS’in duyurusuna göre yeşil kart başvuruları artık sadece ülke dışından yapılabilecek. Bu değişiklik, özellikle ABD’de geçici statüyle bulunan ve statü değişikliği yoluyla yeşil karta geçmeyi planlayan kişiler açısından belirsizlik yarattı.

Göçmenlik alanında çalışan hukukçular, kararın pratikte en büyük etkisinin “ülke içinden başvuru” beklentisiyle hazırlık yapan başvuru sahiplerinde görüleceğini belirtiyor. Sürecin ülke dışına taşınması, evrak takvimi, konsolosluk randevuları ve bekleme süreleri gibi başlıklarda yeni bir yoğunluk ve gecikme ihtimalini de gündeme getiriyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin ABD’den çıkış yapması halinde mevcut vizeleri ve yeniden giriş koşullarıyla ilgili riskleri de dikkatle değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan kararın, göç yönetiminde “daha sıkı denetim” yaklaşımının bir parçası olduğu yorumları yapılıyor. USCIS’in açıklamasında ayrıntılı gerekçelere sınırlı yer verilse de, uygulamanın denetim süreçlerini merkezileştirme ve ülke içindeki başvuru yükünü azaltma hedefi taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemenin hangi başvuru kategorilerini tam olarak kapsadığı ve istisna uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin detaylar ise başvuru sahipleri tarafından yakından izleniyor. Göçmenlik uzmanları, başvuru planı olanların ülkeden çıkış yapmadan önce resmi yönergeleri ve güncel kılavuzları kontrol etmesi, mümkünse profesyonel hukuki danışmanlık alması gerektiğini hatırlatıyor.