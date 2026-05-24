ABD'den müzakere açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni bir şey söyleyebiliriz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile devam eden temaslarda bazı ilerlemeler sağlandığını belirterek, Washington yönetiminin bugün, yarın ya da birkaç gün içinde bu konuda yeni bir açıklama yapabileceğini söyledi. Rubio’nun açıklamaları, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen İran-ABD görüşmelerinin kritik bir aşamaya geldiği yönündeki değerlendirmelerin ardından geldi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gazetecilere konuşan Rubio, Washington ile Tahran arasında bazı ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Rubio, “Bazı ilerlemeler sağlandı. Hatta şu anda bile bazı çalışmalar yürütülüyor. Bugün, yarın ya da birkaç gün içinde bu konuda söyleyecek bir şeyimiz olabilir” dedi.

Bu açıklamaların, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin daha önce yaptığı “anlaşmaya hem çok yakın hem de çok uzak olduğumuzu söyleyebiliriz” şeklindeki değerlendirmeyle birlikte okunduğunda, iki taraf arasında çelişkili sinyallerin devam ettiği görülüyor.

Tahran yönetimi, ABD’nin geçmişteki anlaşmalardan tek taraflı çekilmesinin yarattığı güven bunalımına işaret ederken, Washington’dan gelen “ilerleme” mesajları, uzmanlara göre Beyaz Saray’ın kamuoyuna bir kazanım sunma telaşını yansıtıyor. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin İran’la müzakerelerde sergilediği tutarsız yaklaşım – örneğin 2015’teki Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) imzaladıktan sadece üç yıl sonra tek taraflı olarak feshetmesi – Tahran’daki güven bunalımının en somut göstergelerinden biri olarak hatırlanıyor. Bu nedenle, Rubio’nun iyimser ifadelerine rağmen İran cephesinden temkinli bir beklenti içinde olunduğu aktarılıyor.

Rubio’dan Modi ile görüşme ve Quad toplantısı

Rubio’nun Hindistan ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, Hindistan-ABD stratejik ortaklığı, bölgesel güvenlik konuları ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı öğrenildi.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan ve ABD’nin küresel meselelerde yakın işbirliğini sürdüreceğini belirtirken, görüşmede güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin de değerlendirildiği aktarıldı.

ABD’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor ise Rubio’nun, ABD Başkanı Donald Trump adına Modi’yi Beyaz Saray’a davet ettiğini açıkladı. Rubio’nun ziyaret kapsamında Japonya, Avustralya ve Hindistanlı yetkililerle Quad toplantısına katılması bekleniyor.

Gözlemciler, Rubio’nun Hindistan’ı ziyaret ettiği dönemde İran ile ilgili bu açıklamayı yapmasını, Washington’ın hem Tahran’a yönelik diplomatik kanalları açık tutma hem de Asya’daki stratejik ortaklarına bölgesel istikrar mesajı verme çabası olarak değerlendiriyor. Ancak eleştirmenler, ABD’nin bu ikili diplomasisinde, Siyonist rejimin bölgesel çıkarlarının belirleyici olduğunu ve Beyaz Saray’ın attığı her adımda Tel Aviv yönetiminin güvenlik endişelerini öncelediğini hatırlatıyor. İran’ın nükleer programına yönelik müzakerelerde daha önce yaşanan başarısızlıkların ardında da ABD’nin İsrail’in baskısıyla anlaşmalardan geri adım atmasının yattığı, diplomatik çevrelerce sıklıkla dile getirilen bir tespit olarak öne çıkıyor.