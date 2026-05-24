Kaliforniya’da Kimyasal Tank Alarmı: Patlama ve Sızıntı Riski Kritik Seviyede

Bölgede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturulurken itfaiye ve tehlikeli madde (HAZMAT) ekipleri sahaya indi. Yakın çevredeki sakinlere ihtiyati tedbir kapsamında tahliye ya da iç mekânda kalma uyarısı yapıldığı bildirildi.

Tesisin havacılık ve uzay sektöründe faaliyet göstermesi, kullanılan kimyasalların yüksek reaktivite ve yanıcılık potansiyeli taşıyabileceğine işaret ediyor. Bu durum, müdahale ekiplerinin çalışmalarını daha da güçleştiriyor.

Yerel yönetim ve federal acil durum birimleri koordineli biçimde olayı takip ederken tankın sıcaklığını düşürmeye yönelik soğutma operasyonu sürdürülüyor. Yetkililer, durumun kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti.