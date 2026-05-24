Kaliforniya’da Kimyasal Tank Alarmı: Patlama ve Sızıntı Riski Kritik Seviyede

24 Mayıs 2026 - 15:35
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Garden Grove kentindeki havacılık ve uzay tesisinde hasar gören kimyasal tankın sıcaklığı kritik eşiğe yaklaşırken yetkililer olası patlama ve kimyasal sızıntı tehlikesine karşı bölge halkını uyardı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Garden Grove’daki havacılık ve uzay teknolojileri tesisinde bulunan hasarlı kimyasal tankta sıcaklığın tehlikeli seviyelere ulaşması üzerine yerel yetkililer acil önlem aldı. Tankın içerdiği kimyasalın türü ve miktarı henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmadı; ancak yetkililer patlama ve çevreye kimyasal sızıntı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Bölgede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturulurken itfaiye ve tehlikeli madde (HAZMAT) ekipleri sahaya indi. Yakın çevredeki sakinlere ihtiyati tedbir kapsamında tahliye ya da iç mekânda kalma uyarısı yapıldığı bildirildi.

Tesisin havacılık ve uzay sektöründe faaliyet göstermesi, kullanılan kimyasalların yüksek reaktivite ve yanıcılık potansiyeli taşıyabileceğine işaret ediyor. Bu durum, müdahale ekiplerinin çalışmalarını daha da güçleştiriyor.

Yerel yönetim ve federal acil durum birimleri koordineli biçimde olayı takip ederken tankın sıcaklığını düşürmeye yönelik soğutma operasyonu sürdürülüyor. Yetkililer, durumun kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti.

