Kaliforniya’da Kimyasal Tank Alarmı: Patlama ve Sızıntı Riski Kritik Seviyede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Garden Grove’daki havacılık ve uzay teknolojileri tesisinde bulunan hasarlı kimyasal tankta sıcaklığın tehlikeli seviyelere ulaşması üzerine yerel yetkililer acil önlem aldı. Tankın içerdiği kimyasalın türü ve miktarı henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmadı; ancak yetkililer patlama ve çevreye kimyasal sızıntı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.
24 Mayıs 2026 - 15:35
