ABD-İran Anlaşması Kritik Eşikte: Bölgesel Destek Artıyor, İsrail Endişeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin kritik bir eşiğe ulaştığı bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre müzakereler, somut bir çerçeveye kavuşmaya başladı ve bölgedeki birden fazla aktör süreci aktif biçimde destekliyor.

Körfez ülkeleri ve bazı Avrupa başkentlerinin müzakere sürecine destek verdiği öğrenilirken, Çin ve Rusya’nın da anlaşmanın hayata geçmesi için arka planda baskı uyguladığı belirtiliyor. Bu tablo, Washington’ın diplomatik manevra alanını genişletiyor.

Ancak süreç İsrail açısından ciddi kaygılara yol açıyor. İsrailli yetkililer ve güvenlik analistleri, temel güvenlik başlıkları çözüme kavuşturulmadan yapılacak bir anlaşmanın İsrail’in stratejik konumunu zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Tel Aviv’in özellikle İran’ın nükleer kapasitesi ve bölgedeki vekil güçlere ilişkin garantiler talep ettiği ifade ediliyor.

Öte yandan anlaşmanın Lübnan cephesi, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve yaptırımların gevşetilmesi gibi birbirine bağlı dosyaları kapsadığı belirtiliyor. Bu karmaşık denklem, müzakerelerin hızını yavaşlatırken her bir tarafın kırmızı çizgilerini de belirginleştiriyor.

Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki günlerin sürecin seyrini belirleyeceğini ve olası bir çöküşün bölgesel dengeleri yeniden sarsabileceğini vurguluyor.