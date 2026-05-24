İran’da Reformist Partiden İstifa: “Hareket Toplumla Bağını Kopardı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da reformist bir partiden istifa eden üye, ülkenin siyasi yapısına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. İstifa eden isim, devlet kurumlarının art arda yaşanan krizlere rağmen çökmediğini kabul ederken, asıl sorunun reformist hareketin toplumsal tabanıyla arasına giren derin mesafe olduğunu vurguladı.

İstifanın gerekçelerini açıklayan eski üye, reformist hareketin yıllarca savunduğu değerlerin artık geniş halk kesimleri nezdinde karşılık bulmadığını belirtti. Hareketin seçim dönemlerinde mobilize edebildiği tabanın giderek daraldığına ve özellikle genç kuşakların reformist söyleme olan güvenini büyük ölçüde yitirdiğine dikkat çekti.

Gözlemciler, bu istifanın İran’daki reformist hareketin içinde bulunduğu yapısal krizi bir kez daha gün yüzüne çıkardığını değerlendiriyor. 2009 Yeşil Hareketi’nden bu yana reformistlerin sistematik biçimde dışlandığı ve hareketin kurumsal varlığını sürdürmekle birlikte siyasi etkinliğini yitirdiği hatırlatılıyor.

Öte yandan istifa eden üyenin devlet yapısının direncine yaptığı vurgu da dikkat çekici bulunuyor. Bu yaklaşım, İran’daki bazı muhalif çevrelerin “sistem çöker” beklentisinin gerçekçi olmadığına dair içeriden gelen nadir bir kabul olarak değerlendiriliyor.

Reformist hareketin önümüzdeki dönemde kendini nasıl yeniden tanımlayacağı ve toplumsal meşruiyetini geri kazanıp kazanamayacağı ise belirsizliğini koruyor.