Batı’dan İran’a İkili Baskı: Nükleer Program mı, Hürmüz mu?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batılı güçlerin İran’a yönelik diplomatik ve medyatik baskıyı iki kritik eksen üzerinden şekillendirdiği değerlendiriliyor. Analistlere göre bu strateji, Tahran’ı nükleer programı ile Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği arasında açık bir tercih yapmaya zorlamayı hedefliyor.

Söz konusu yaklaşım, klasik askeri baskının ötesinde kamuoyu algısını ve müzakere zeminini doğrudan biçimlendirmeyi amaçlıyor. Batılı medya organlarında yoğunlaşan haberler ve üst düzey diplomatik açıklamalar, İran’ın her iki alanda da aynı anda direnç gösteremeyeceği izlenimini pekiştiriyor.

Nükleer cephe, uzun süredir Batı’nın birincil baskı aracı olarak öne çıkıyor. Ancak Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji ticaretindeki kritik konumu, bu ekseni giderek daha belirleyici bir pazarlık unsuruna dönüştürüyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğaz, İran’ın elindeki en somut kaldıraç olarak değerlendiriliyor.

Bazı analistler, Batı’nın bu iki başlığı eş zamanlı gündeme taşımasının tesadüf olmadığını vurguluyor. Buna göre amaç, İran’ı müzakere masasında savunmaya çekmek ve önceliklerini açıklamaya zorlamak.

Tahran ise şimdiye kadar her iki konuda da taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koydu. İran yetkililerine göre nükleer program egemenlik meselesi, Hürmüz ise bölgesel güvenliğin ayrılmaz bir parçası.