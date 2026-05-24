İran’dan Trump’a Hürmüz Yanıtı: “Boğaz Üzerindeki Kontrol Bizde Kalacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın uluslararası trafiğe tamamen açılacağını ima eden açıklamalarını kesinlikle reddetti. Tahran yönetimi, boğaz üzerindeki tüm kontrol ve geçiş yetkisinin İran’ın elinde kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecinde yeni bir gerilim noktası oluşturdu. İranlı yetkililer, boğazın statüsüne ilişkin herhangi bir dış dayatmayı kabul etmeyeceklerini net bir dille ortaya koydu.
Hürmüz Boğazı, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve önemli miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tankerler için tek geçiş noktası konumunda. Bu stratejik önemi nedeniyle boğaz, İran’ın elindeki en güçlü pazarlık aracı olarak değerlendiriliyor.
Tahran’ın bu sert tutumu, İran ile ABD arasında sürdürülen dolaylı müzakerelerin kritik bir aşamasına denk geliyor. Analistler, boğaz meselesinin nükleer programla birlikte müzakerelerin en çetrefilli başlığına dönüştüğünü belirtiyor.
İran’ın açıklaması, bölgedeki deniz trafiğini yakından takip eden enerji piyasalarında da yankı uyandırdı. Küresel petrol fiyatları, Hürmüz’deki belirsizliğe duyarlılığını korumaya devam ediyor.
