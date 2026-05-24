Trump’a Hürmüz Baskısı: Diplomatik mi, Askeri mi?

24 Mayıs 2026 - 16:24
News ID: 1818244
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için hem diplomatik hem askeri seçenekler konusunda artan baskıyla karşı karşıya.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde yirmisinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, Washington’da iki farklı cephe oluşturdu. Bir kesim müzakere yolunun açık tutulması gerektiğini savunurken, diğerleri askeri müdahaleyi tek gerçekçi çözüm olarak sunuyor.

Trump yönetimi içinde de görüş ayrılıkları belirginleşiyor. Dışişleri Bakanlığı diplomatik kanalları canlı tutmaya çalışırken Savunma Bakanlığı bölgedeki varlığını artırıyor.

Boğazın kapanmasının küresel enerji fiyatları üzerindeki etkisi her geçen gün derinleşiyor. Petrol piyasaları belirsizliğini korurken Asya ve Avrupa’daki ithalatçı ülkeler alternatif güzergah arayışına girdi.

Trump’ın önümüzdeki günlerde atacağı adım, hem bölgesel dengeleri hem de ABD’nin İran politikasının seyrini belirleyecek.

