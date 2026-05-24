Lübnan’da Barış mı, Tuzak mı? Eşitsiz Anlaşmanın Bedeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Teknolojinin toplumları nasıl dönüştüreceğini öngörmek için onu yönlendiren teşvikleri anlamak yeterli. Aynı analitik bakış Lübnan’a uygulandığında tablo rahatsız edici.

Müzakere masasında şekillenen ateşkes düzenlemeleri, taraflar arasındaki derin güç asimetrisini yansıtıyor. Zayıf tarafın imzaladığı bir anlaşma, kağıt üzerinde “barış” görünse de sahada yeni gerilim hatları çizebilir.

Tarih bu konuda net: Koşulları dayatılan tarafın içselleştirmediği anlaşmalar kalıcı olmaz. Lübnan’ın siyasi parçalanmışlığı, ekonomik çöküşü ve kurumsal zayıflığı göz önüne alındığında, eşitsiz bir uzlaşının ülkeyi istikrara değil daha derin bir kırılganlığa sürükleyebileceği görülüyor.

Gerçekliği olduğu gibi görmek, onu görmek istediğimiz gibi değil, bazen en cesur siyasi eylemdir.