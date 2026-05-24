Trump, İran’ın Ateşkes Teklifini Körfez Liderleriyle Telefonda Görüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- CNN’in haberine göre Trump, görüşmelerde İran’ın masaya getirdiği teklifi doğrudan ele aldı. Hangi liderlerin bu görüşmelere dahil olduğu henüz netlik kazanmasa da temasların Körfez’deki kilit aktörleri kapsadığı belirtiliyor.

Görüşmelerin zamanlaması dikkat çekici: ABD ile İran arasında 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıldığına dair haberler henüz tazeyken Trump’ın bölge liderleriyle devreye girmesi, sürecin diplomatik zeminini genişletme çabası olarak okunuyor.

Körfez ülkelerinin tutumu, olası bir anlaşmanın bölgesel kabulü açısından belirleyici. Suudi Arabistan ve BAE başta olmak üzere Körfez monarşileri, İran ile herhangi bir normalleşme sürecinde kendi güvenlik kaygılarının gözetilmesini öncelikli şart olarak öne sürüyor.