Olası İran-ABD anlaşmasına temkinli yaklaşım: Savaş, Hürmüz ve yaptırım konusu masada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasında olası bir anlaşmaya dair artan spekülasyonlara rağman, siyasi ve sahadaki gerçeklerin henüz kesin ve nihai bir anlaşmanın şekillenmediğini gösterdiği belirtiliyor. Analistler, yoğun medya anlatısının sahadaki gerçeklerin yerini almaması gerektiğini, zira geçmiş deneyimlerin Washington’un kritik anlarda öngörülemez ve çelişkili davranışlar sergilediğini ortaya koyduğunu ifade ediyor.

İran resmi ajansı Mehr’de Nefise Abdullah imzasıyla yayımlanan analizde, İran ile ABD arasındaki görüşmelere dair belirsizliğin sürdüğü vurgulandı. Yazıda, her ne kadar bazı çevrelerde “anlaşmaya yaklaşıldığı” yönünde haberler dolaşsa da, siyasi ve askeri gerçeklerin henüz bir mutabakatın sağlanmadığını gösterdiği kaydedildi.

Trump faktörü ve Siyonist lobi baskısı

Analizde, Donald Trump’ın kişiliği ve yaklaşımının, olası bir anlaşmanın geleceğine dair şüphelerin en önemli nedenlerinden biri olduğu ifade edildi. Trump’ın iç politikada ve seçimler açısından büyük bir dış politika başarısına ihtiyaç duyduğu ancak aynı zamanda ciddi engellerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu engeller arasında, ABD içindeki güçlü Siyonist lobinin baskısı ve Trump’ın olası bir anlaşmayı tek taraflı bir başarı gibi sunma eğilimi sayıldı. Uzmanlara göre, emperyalist politikaların en önemli sacayaklarından biri olan Siyonist lobi, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik her türlü yakınlaşmasını engellemek için uzun yıllardır sistematik şekilde çalışıyor. Bu çerçevede, Trump’ın iç siyasette manevra alanı ne kadar daralırsa, Tel Aviv yönetiminin baskılarının da o kadar artacağı tahmin ediliyor.

“Olsa bile geçici olur”

Gözlemciler, anlaşma duyurulsa dahi bunun “geçici bir anlaşma” olacağına dikkat çekiyor. Böyle bir metnin kırılgan olduğu, birçok temel sorun ve köklü anlaşmazlığın çözülmeden sonraki müzakere turlarına bırakılacağı ifade ediliyor. Bu nedenle, gelişmeleri değerlendirirken ihtiyatlı olunması ve erken iyimserlikten kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.

İran’ın değişmez şartları

Analizde, son iki “dayatma savaşının” bölgesel ve iç dengeleri yeni bir aşamaya taşıdığı belirtiliyor. Bu sürecin yıkımların yanı sıra halk ve yönetim için yeni kapasiteler de oluşturduğu, bu kazanımların ulusal gücün belkemiği olarak korunması ve güçlendirilmesi gerektiği kaydediliyor. Buna göre, herhangi bir diplomatik girişimin İran’ın belirlediği ve taviz verilemez talepleri temel alması gerekiyor. Bu talepler şöyle sıralanıyor:

Savaşın ve gerilimin tüm cephelerde tamamen sona ermesi

Yaptırımların etkili ve fiili olarak kaldırılması

İran’ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması

Savaş ve düşmanca eylemlerden kaynaklanan zararların tazmini

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının tanınması

Analistler, bu taleplerin gerçekleşmesinin ABD’nin samimiyetini ölçmek için bir kriter olacağını belirtiyor. Aksi takdirde, varılacak herhangi bir anlaşmanın krizde sadece geçici bir duruş olacağı, çözüm olmayacağı ifade ediliyor.

Bu noktada yazıda, Tahran yönetiminin özellikle Hürmüz Boğazı konusundaki ısrarının arka planında yalnızca ulusal egemenlik değil, aynı zamanda bölgesel güvenliğin dış güçlerin insafına bırakılmaması gerektiği ilkesinin yattığı belirtiliyor. Körfez’in güvenliğinin ancak kıyıdaş ülkelerin işbirliğiyle sağlanabileceğini savunan İran, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını “istikrarsızlık kaynağı” olarak tanımlamaya devam ediyor.