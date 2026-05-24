Pakistan'da trene bombalı saldırı: En az 24 kişi öldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan'ın Ketta kentinde bir treni hedef alan bombalı bir saldırı gerçekleşti. Saldırı nedeniyle en az 24 kişinin öldüğü 50'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamanın şiddetiyle tren vagonlarından ikisinin devrildiği ifade edildi. Saldırıyla birlikte birçok binanın ciddi hasar aldığı ve yol kenarına park edilmiş araçların da kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yerel yetkililer yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Saldırıyı Pakistan'dan bağımsızlık talep eden Beluci Kurtuluş Ordusu'nun üstlendiği ifade edilirken saldırıda trendeki askeri personelin hedef alındığı kaydedildi.

Belucistan eyalet hükümeti sözcüsü Şadid Rind, “Masum sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz ve değerli insan hayatlarının kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Terörist unsurlar hiçbir hoşgörüyü hak etmiyor” diye konuştu.

Patlamanın ardından Ketta'da hastanelerde tıbbi acil durum ilan edildiğini ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.