İran'dan Hürmüz mesajı: Eski haline dönmeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Edinilen duyumlara göre, İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen olası geçici anlaşmada (MoU) Hürmüz Boğazı’nın durumunun savaş öncesine dönmeyeceği, ancak boğazdan geçen gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye ulaşmasının öngörüldüğü belirtiliyor. İran’ın boğaz üzerindeki egemenlik haklarını çeşitli şekillerde uygulamaya devam edeceği ifade edilirken, deniz ablukasının da tamamen kaldırılması gerektiği vurgulanıyor.

İran resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, olası mutabakat metninde, bazı Batılı medya kuruluşlarının iddia ettiğinin aksine Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesi durumuna dönmesi söz konusu değil. Haberde, “Bazı Batılı medyanın aksine, 30 gün içinde boğazın durumunun savaş öncesine döneceği iddiaları doğru değil. Mutabakat metninde yer alan düzenleme, durumun dönüşü değil, geçen gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesi seviyesine ulaşmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarını çeşitli şekillerde uygulama konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu hakların detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edilirken, Tahran yönetiminin boğazın statüsünde köklü bir değişikliğe gitmeyeceği ancak geçmişte olduğu gibi dış güçlerin her istediğini yapmasına da izin vermeyeceği aktarılıyor.

Tarihsel olarak bakıldığında, Hürmüz Boğazı’nın statüsü İran için her zaman egemenlik ve güvenlik meselesi olmuştur. 1980’li yıllardaki “Tanker Savaşı” döneminde de benzer gerilimler yaşanmış, dönemin ABD yönetimi boğazın güvenliğini sağlama bahanesiyle bölgedeki askeri varlığını artırmıştı. İranlı yetkililer, bu kez boğazın kontrolünün dış güçlere bırakılmayacağını ve savaş öncesi koşulların aynen tesis edilmesinin söz konusu olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre bu tutum, bölgedeki emperyalist güçlerin askeri müdahale tehditlerine karşı Tahran’ın elini güçlendiren bir caydırıcılık unsuru olarak görülüyor.

Mutabakat metninde yer alan bir diğer kritik başlık ise deniz ablukası. Haberde, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının anlaşma çerçevesinde 30 gün içinde tamamen kaldırılması gerektiği belirtiliyor. Kaynaklar, “Deniz ablukası kaldırılmazsa Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir değişiklik olmayacaktır” uyarısında bulunurken, boğazdaki geçiş düzenlemelerinde değişiklik yapılmasının ABD’nin mutabakat metnindeki diğer yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğu ifade ediliyor.

Bu çerçevede, İran’ın boğazdaki düzenlemeleri tek taraflı olarak değil, ABD’nin tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi şartına bağladığı anlaşılıyor. Uygulamalı bakıldığında, ABD’nin geçmişte İran ile yaptığı anlaşmalarda (örneğin 2015 tarihli KOEP) yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği ve hatta daha sonra anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiği hatırlatılıyor. Bu nedenle Tahran yönetiminin, bu kez karşılıklılık ilkesini sıkı bir şekilde uygulayacağı ve ABD’nin taahhütlerini somut olarak yerine getirmesi bekleyeceği aktarılıyor.