Netanyahu’ya Küresel Tepki Büyüyor: “İsrail ile Netanyahu Aynı Görülüyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin eski askeri yetkililerinden emekli tümgeneral Yitzhak Brik, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brik, Netanyahu’nun hem ABD kamuoyunda hem de dünya genelinde en tartışmalı ve en nefret edilen liderlerden biri olarak görüldüğünü ifade etti.

Brik açıklamasında, Netanyahu’nun politikalarının İsrail’in uluslararası imajına ciddi zarar verdiğini vurgulayarak bunun bir “propaganda felaketi”ne dönüştüğünü söyledi. Emekli general, dünya kamuoyunda oluşan algının artık “İsrail eşittir Netanyahu ve Netanyahu eşittir İsrail” noktasına ulaştığını dile getirdi.

Uzmanlar, Gazze’ye yönelik saldırılar ve Tel Aviv yönetiminin sert politikalarının ardından İsrail karşıtı tepkilerin dünya genelinde hızla arttığına dikkat çekerken, Netanyahu hükümetinin uluslararası arenada giderek daha fazla yalnızlaştığı değerlendiriliyor.