Londra Belediye Başkanı’ndan Siyonist Bağlantılı Şirkete Darbe: 50 Milyon Sterlinlik Güvenlik Anlaşması Durduruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Middle East Eye haber sitesinin aktardığına göre Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Metropolitan Polisi ile ABD merkezli Palantir Technologies şirketi arasında planlanan dev güvenlik anlaşmasını durdurdu.

Yaklaşık 50 milyon sterlin değerindeki söz konusu anlaşmanın, yapay zekâ teknolojileri ve veri analiz sistemlerinin suç soruşturmalarında kullanılması amacıyla hazırlanmış olduğu belirtildi. Anlaşmanın aynı zamanda Palantir ile Londra polisi arasında bugüne kadar gerçekleştirilecek en büyük iş birliği olması planlanıyordu.

Kamuoyunda siyonist rejimle olan bağlantıları nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olan Palantir şirketiyle yapılacak anlaşmanın askıya alınması, insan hakları savunucuları ve Filistin destekçileri tarafından önemli bir geri adım olarak değerlendirildi.